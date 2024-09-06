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Отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод за год серьезно подорожал

Сильнее всего стоимость проживания выросла в Кисловодске и Пятигорске
Анастасия Ковалева
Елена Афонина / ТАСС

Средняя цена одной ночи в гостиницах и санаториях Кисловодска и Пятигорска – крупнейших курортов Кавказских Минеральных Вод – выросла на 19% и достигла 7265 руб. и 5525 руб. соответственно. Об этом говорится в исследовании «Яндекс путешествий», с которым ознакомились «Ведомости».

Компания проанализировала цены проживания в гостиницах, отелях и санаториях в этих городах, которые бронировали с 27 мая по 8 сентября 2024 г. Данные сравнили с тем же периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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