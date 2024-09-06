Отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод за год серьезно подорожал

Отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод за год серьезно подорожалСильнее всего стоимость проживания выросла в Кисловодске и Пятигорске
Средняя цена одной ночи в гостиницах и санаториях Кисловодска и Пятигорска – крупнейших курортов Кавказских Минеральных Вод – выросла на 19% и достигла 7265 руб. и 5525 руб. соответственно. Об этом говорится в исследовании «Яндекс путешествий», с которым ознакомились «Ведомости».
Компания проанализировала цены проживания в гостиницах, отелях и санаториях в этих городах, которые бронировали с 27 мая по 8 сентября 2024 г. Данные сравнили с тем же периодом прошлого года.
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