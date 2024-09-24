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Спрос на экспорт российского угля опередит возможности его вывоза в 1,5 раза

Для этого потребуются скидки от РЖД и форсированное развитие инфраструктуры
Георгий Бичашвили
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Спрос на российский уголь на международных рынках будет расти до 2030 г. в 1,5 раза быстрее, чем возможности вывоза на экспорт по железной дороге при сохранении инфраструктурных ограничений. Об этом говорится в докладе руководителя отдела департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Михаила Ширыборова. «Ведомости» ознакомились с документом.

По данным ИПЕМа, мировой спрос на уголь из России в 2030 г. вырастет на 38% по сравнению с 2023 г. и составит 294 млн т. Вместе с тем годовой объем перевозок угля на экспорт по сети РЖД вырастет за тот же период лишь на 25% до 234 млн т, а перевалочные мощности портов по всей стране позволят вывозить 493 млн т угля – в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., подсчитали аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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