Спрос на экспорт российского угля опередит возможности его вывоза в 1,5 раза

Спрос на экспорт российского угля опередит возможности его вывоза в 1,5 разаДля этого потребуются скидки от РЖД и форсированное развитие инфраструктуры
Спрос на российский уголь на международных рынках будет расти до 2030 г. в 1,5 раза быстрее, чем возможности вывоза на экспорт по железной дороге при сохранении инфраструктурных ограничений. Об этом говорится в докладе руководителя отдела департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Михаила Ширыборова. «Ведомости» ознакомились с документом.
По данным ИПЕМа, мировой спрос на уголь из России в 2030 г. вырастет на 38% по сравнению с 2023 г. и составит 294 млн т. Вместе с тем годовой объем перевозок угля на экспорт по сети РЖД вырастет за тот же период лишь на 25% до 234 млн т, а перевалочные мощности портов по всей стране позволят вывозить 493 млн т угля – в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., подсчитали аналитики.