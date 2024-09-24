Спрос на экспорт российского угля опередит возможности его вывоза в 1,5 раза

По данным ИПЕМа, мировой спрос на уголь из России в 2030 г. вырастет на 38% по сравнению с 2023 г. и составит 294 млн т. Вместе с тем годовой объем перевозок угля на экспорт по сети РЖД вырастет за тот же период лишь на 25% до 234 млн т, а перевалочные мощности портов по всей стране позволят вывозить 493 млн т угля – в 1,5 раза больше, чем в 2023 г., подсчитали аналитики.