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Бюджет даст не менее 11 млрд рублей на защиту аэропортов от налетов дронов

За три года государство планирует поставить антидроновые системы на 31 аэродроме
Анна Устинова
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

К 2028 г. 31 крупный аэропорт России должен быть оснащен системами антидроновой защиты. Речь идет о 20 аэропортах (аэродромах) в федеральной собственности и 11 – в частной. Об этом говорится в обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)». Он является частью национального проекта по БАС. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили «Ведомостям» источник, близкий к одному из ведомств – участников нацпроекта, и собеседник в разработчике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 г. и стал реализовываться с начала 2024 г. Весь нацпроект оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в августе прошлого года. 14 августа 2024 г. премьер Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальным проектам «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа доработать отдельные параметры нацпроекта БАС. В текущей версии нацпроекта его куратором указан вице-премьер по транспорту Виталий Савельев, руководителем – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, администратором – заместитель Алиханова Василий Шпак. По словам собеседников «Ведомостей», доработки были сделаны, но об их утверждении публично не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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