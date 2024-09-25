Бюджет даст не менее 11 млрд рублей на защиту аэропортов от налетов дронов

Бюджет даст не менее 11 млрд рублей на защиту аэропортов от налетов дроновЗа три года государство планирует поставить антидроновые системы на 31 аэродроме
К 2028 г. 31 крупный аэропорт России должен быть оснащен системами антидроновой защиты. Речь идет о 20 аэропортах (аэродромах) в федеральной собственности и 11 – в частной. Об этом говорится в обновленной версии федерального проекта «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем (БАС)». Он является частью национального проекта по БАС. «Ведомости» ознакомились с документом. Его подлинность подтвердили «Ведомостям» источник, близкий к одному из ведомств – участников нацпроекта, и собеседник в разработчике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 г. и стал реализовываться с начала 2024 г. Весь нацпроект оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в августе прошлого года. 14 августа 2024 г. премьер Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальным проектам «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа доработать отдельные параметры нацпроекта БАС. В текущей версии нацпроекта его куратором указан вице-премьер по транспорту Виталий Савельев, руководителем – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, администратором – заместитель Алиханова Василий Шпак. По словам собеседников «Ведомостей», доработки были сделаны, но об их утверждении публично не сообщалось.