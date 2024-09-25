Бюджет даст не менее 11 млрд рублей на защиту аэропортов от налетов дронов

Нацпроект по БАС был утвержден в конце 2023 г. и стал реализовываться с начала 2024 г. Весь нацпроект оценивался примерно в 900 млрд руб. до 2030 г., писали «Ведомости» в августе прошлого года. 14 августа 2024 г. премьер Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной национальным проектам «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», поручил Минпромторгу и Минтрансу до 20 августа доработать отдельные параметры нацпроекта БАС. В текущей версии нацпроекта его куратором указан вице-премьер по транспорту Виталий Савельев, руководителем – министр промышленности и торговли Антон Алиханов, администратором – заместитель Алиханова Василий Шпак. По словам собеседников «Ведомостей», доработки были сделаны, но об их утверждении публично не сообщалось.