Что может войти в программу развития «Газпрома» на 10 лет

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством подготовить программу развития компании на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил 26 сентября во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), проходящем в Москве. Программа должна учитывать перенаправление экспортных потоков и рост потребления газа на внутреннем рынке, подчеркнул Путин.