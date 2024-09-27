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Что может войти в программу развития «Газпрома» на 10 лет

Она должна учесть рост экспорта в Китай, продолжение газификации и развитие в стране газохимии
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Президент призвал обеспечить долгосрочное устойчивое развитие «Газпрома»/ Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством подготовить программу развития компании на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил 26 сентября во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), проходящем в Москве. Программа должна учитывать перенаправление экспортных потоков и рост потребления газа на внутреннем рынке, подчеркнул Путин.

«Прошу компанию [«Газпром»] совместно с правительством подготовить 10-летний план, реализация которого обеспечит устойчивое развитие корпорации», – сказал президент на пленарном заседании РЭН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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