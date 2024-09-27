Что может войти в программу развития «Газпрома» на 10 лет

Что может войти в программу развития «Газпрома» на 10 летОна должна учесть рост экспорта в Китай, продолжение газификации и развитие в стране газохимии
Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» совместно с правительством подготовить программу развития компании на ближайшие 10 лет. Об этом он заявил 26 сентября во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024), проходящем в Москве. Программа должна учитывать перенаправление экспортных потоков и рост потребления газа на внутреннем рынке, подчеркнул Путин.
«Прошу компанию [«Газпром»] совместно с правительством подготовить 10-летний план, реализация которого обеспечит устойчивое развитие корпорации», – сказал президент на пленарном заседании РЭН.
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