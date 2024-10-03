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«Новатэк» прогнозирует профицит СПГ-заводов для выпуска топлива

Для роста его потребления нужно увеличить спрос на газомоторную технику
Василий Милькин
Денис Ильюшенков

Объем мощностей малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в России для его использования в качестве газомоторного топлива в 2031 г. может превысить потребность внутреннего рынка на 750 000 т. Об этом говорится в презентации «Новатэка», с которой ознакомились «Ведомости».

Речь в презентации не идет о крупнотоннажных заводах, таких как «Ямал СПГ» (проектная мощность – 17,5 млн т). Но и развитие малотоннажного производства в стране, ориентированного в том числе на автотранспорт, по оценкам компании, будет сильно опережать темпы распространения техники на сжиженном газе. Уже сейчас профицит малотоннажных СПГ-мощностей составляет 100 000 т в год, сообщается в презентации. Таким образом, в 2031 г. он вырастет в сравнении с текущим годом в 7,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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