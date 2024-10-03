«Новатэк» прогнозирует профицит СПГ-заводов для выпуска топлива

Речь в презентации не идет о крупнотоннажных заводах, таких как «Ямал СПГ» (проектная мощность – 17,5 млн т). Но и развитие малотоннажного производства в стране, ориентированного в том числе на автотранспорт, по оценкам компании, будет сильно опережать темпы распространения техники на сжиженном газе. Уже сейчас профицит малотоннажных СПГ-мощностей составляет 100 000 т в год, сообщается в презентации. Таким образом, в 2031 г. он вырастет в сравнении с текущим годом в 7,5 раза.