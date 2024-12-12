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Продажи фолиевой кислоты побили пятилетний рекорд

Они растут на фоне популяризации приема витаминов и более активного назначения беременным
Анастасия Ковалева
Freepik
Freepik

Российские аптеки в январе – октябре 2024 г. заработали на продаже фолиевой кислоты 840 млн руб. – на 19% больше, чем за тот же период 2023 г. Это следует из отчета DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, объем продаж в денежном выражении стал максимальным как минимум с 2019 г.

Опрошенные «Ведомостями» участники аптечного рынка подтверждают заметную положительную динамику продаж. Так, в сети «Аптека 25» реализация фолиевой кислоты в январе – октябре 2024 г. увеличилась на 49% в денежном выражении и на 21% в натуральном год к году, подсчитал менеджер по работе с производителями компании Илья Антоненков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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