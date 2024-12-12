Продажи фолиевой кислоты побили пятилетний рекорд

Продажи фолиевой кислоты побили пятилетний рекордОни растут на фоне популяризации приема витаминов и более активного назначения беременным
Российские аптеки в январе – октябре 2024 г. заработали на продаже фолиевой кислоты 840 млн руб. – на 19% больше, чем за тот же период 2023 г. Это следует из отчета DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, объем продаж в денежном выражении стал максимальным как минимум с 2019 г.
Опрошенные «Ведомостями» участники аптечного рынка подтверждают заметную положительную динамику продаж. Так, в сети «Аптека 25» реализация фолиевой кислоты в январе – октябре 2024 г. увеличилась на 49% в денежном выражении и на 21% в натуральном год к году, подсчитал менеджер по работе с производителями компании Илья Антоненков.
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