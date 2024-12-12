Продажи фолиевой кислоты побили пятилетний рекорд

Российские аптеки в январе – октябре 2024 г. заработали на продаже фолиевой кислоты 840 млн руб. – на 19% больше, чем за тот же период 2023 г. Это следует из отчета DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, объем продаж в денежном выражении стал максимальным как минимум с 2019 г.