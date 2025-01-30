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Экспорт удобрений из России за год вырос на 13%

Его поддерживает умеренный рост мировых цен на фоне низкой себестоимости производства
Георгий Бичашвили
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Экспорт удобрений в 2024 г. составил 42 млн т, свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Данный показатель на 13% превышает значение 2023 г.

Больше всего за прошлый год, согласно данным MMI, выросли поставки за рубеж калийных удобрений. Их экспорт увеличился на 31% до 13,3 млн т. На 2-м месте по темпам роста оказалось основное удобрение азотной группы – карбамид. За год поставки выросли на 4% до 9,7 млн т. Экспорт аммиачной селитры снизился на 5% до 3,4 млн т, поставки фосфорных удобрений – на 3% до 4,8 млн т. Агентство ведет статистику по фактической массе продукта и не учитывает сложные удобрения, например диаммонийфосфат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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