Экспорт удобрений из России за год вырос на 13%Его поддерживает умеренный рост мировых цен на фоне низкой себестоимости производства
Экспорт удобрений в 2024 г. составил 42 млн т, свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». Данный показатель на 13% превышает значение 2023 г.
Больше всего за прошлый год, согласно данным MMI, выросли поставки за рубеж калийных удобрений. Их экспорт увеличился на 31% до 13,3 млн т. На 2-м месте по темпам роста оказалось основное удобрение азотной группы – карбамид. За год поставки выросли на 4% до 9,7 млн т. Экспорт аммиачной селитры снизился на 5% до 3,4 млн т, поставки фосфорных удобрений – на 3% до 4,8 млн т. Агентство ведет статистику по фактической массе продукта и не учитывает сложные удобрения, например диаммонийфосфат.
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