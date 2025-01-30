Экспорт удобрений из России за год вырос на 13%

Больше всего за прошлый год, согласно данным MMI, выросли поставки за рубеж калийных удобрений. Их экспорт увеличился на 31% до 13,3 млн т. На 2-м месте по темпам роста оказалось основное удобрение азотной группы – карбамид. За год поставки выросли на 4% до 9,7 млн т. Экспорт аммиачной селитры снизился на 5% до 3,4 млн т, поставки фосфорных удобрений – на 3% до 4,8 млн т. Агентство ведет статистику по фактической массе продукта и не учитывает сложные удобрения, например диаммонийфосфат.