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Совет директоров ОСК утвердил стратегию развития корпорации до 2036 года

Потенциальный спрос на гражданские суда более чем вдвое превышает возможности российских верфей
Светлана Афонина
Сейчас сданы четыре серийных ледокола проекта 22220, включая ледокол «Арктика» (на фото)
Сейчас сданы четыре серийных ледокола проекта 22220, включая ледокол «Арктика» (на фото) / Сергей Коньков / ТАСС

Потребность гражданских заказчиков в судах в 2025–2036 гг. составит 2300 единиц, следует из материалов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к долгосрочной стратегии компании, утвержденной в начале этого года. «Ведомости» ознакомились с документом.

О том, что стратегия до 2036 г. утверждена советом директоров, говорил 23 января заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов в Санкт-Петербурге на выездном совещании у Николая Патрушева, помощника президента России. Топ-менеджер, в частности, отмечал, что документ устанавливает ключевые приоритеты по производству военной и гражданской техники в этот период.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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