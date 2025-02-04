Совет директоров ОСК утвердил стратегию развития корпорации до 2036 года

Совет директоров ОСК утвердил стратегию развития корпорации до 2036 годаПотенциальный спрос на гражданские суда более чем вдвое превышает возможности российских верфей
Потребность гражданских заказчиков в судах в 2025–2036 гг. составит 2300 единиц, следует из материалов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к долгосрочной стратегии компании, утвержденной в начале этого года. «Ведомости» ознакомились с документом.
О том, что стратегия до 2036 г. утверждена советом директоров, говорил 23 января заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов в Санкт-Петербурге на выездном совещании у Николая Патрушева, помощника президента России. Топ-менеджер, в частности, отмечал, что документ устанавливает ключевые приоритеты по производству военной и гражданской техники в этот период.
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