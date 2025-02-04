Совет директоров ОСК утвердил стратегию развития корпорации до 2036 года

О том, что стратегия до 2036 г. утверждена советом директоров, говорил 23 января заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов в Санкт-Петербурге на выездном совещании у Николая Патрушева, помощника президента России. Топ-менеджер, в частности, отмечал, что документ устанавливает ключевые приоритеты по производству военной и гражданской техники в этот период.