Арбитражный суд приостановил права иностранных структур в «Шереметьево»

Это решение основано на применении закона, известного как закон об «принудительной редомициляции», он дает государству право обращаться в суд для защиты экономических интересов государства в отношении ЭЗО, отметила советник корпоративной практики юрфирмы О2 Консалтинг Софья Смирнова. По словам Сорокина, приостановление корпоративных прав является нетипичной мерой, так как она фактически дает возможность блокировать действия иностранного капитала по управлению активами, не прибегая к полной национализации или принудительному выкупу. Решение, отметил собеседник, основано на балансе публичных и частных интересов: с одной стороны, оно защищает национальную безопасность и авиационную инфраструктуру, с другой – формально сохраняет право собственности за иностранными инвесторами, но лишает их контроля.