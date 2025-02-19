Арбитражный суд приостановил права иностранных структур в «Шереметьево»Такое решение было принято по заявлению Минтранса
Арбитражный суд Московской области 19 февраля удовлетворил заявление Минтранса о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» (единственный владелец ООО «Шереметьево Холдинг», которому принадлежит 66,06% акций АО «Международный аэропорт Шереметьево»), следует из картотеки.
Согласно решению суда, приостановка прав будет действовать до 31 декабря 2025г.
С заявлением Минтранс обратился 27 января. Кроме МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в качестве третьего лица по иску привлекли управление ФНС по Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. До редомициляции в конце 2022 г. компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. 65,22% кипрской TPS Avia Holding было у траста, действующего в интересах семей председателя и члена совета директоров аэропорта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.
Судебный акт фактически замораживает права иностранных владельцев на участие в управлении активами «ТПС Авиа Холдинг Лтд» и, как следствие, в ООО «Шереметьево Холдинг» – это логичное продолжение политики российских властей по ограничению влияния нерезидентов в стратегически важных отраслях, особенно после введения механизма контроля над экономически значимыми организациями, считает партнер Novator Legal Group Илья Сорокин.
Это решение основано на применении закона, известного как закон об «принудительной редомициляции», он дает государству право обращаться в суд для защиты экономических интересов государства в отношении ЭЗО, отметила советник корпоративной практики юрфирмы О2 Консалтинг Софья Смирнова. По словам Сорокина, приостановление корпоративных прав является нетипичной мерой, так как она фактически дает возможность блокировать действия иностранного капитала по управлению активами, не прибегая к полной национализации или принудительному выкупу. Решение, отметил собеседник, основано на балансе публичных и частных интересов: с одной стороны, оно защищает национальную безопасность и авиационную инфраструктуру, с другой – формально сохраняет право собственности за иностранными инвесторами, но лишает их контроля.
Сорокин пояснил, что до 31 декабря 2025 г. TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd не смогут принимать управленческие решения, распоряжаться долями в компании или участвовать в распределении прибыли. «Цель решения – ограничить в правах иностранные холдинги, которые владеют российскими ЭЗО, и предоставить прямой доступ к долям ЭЗО в пользу российских бенефициаров, избегая зарубежное недружественное владение», – соглашается с коллегой партнер АБ NSP Арам Григорян. Он напомнил, что подобные дела уже были в практике российских судов и случай с «ТПС Авиа» – лишь очередной (Х5, Альфа-Банк, «Азбука вкуса», «Разрез Аршановский», «Акрон-Групп» и пр.).