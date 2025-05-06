Структуры «Росатома» подали иск к финским компаниям почти на 230 млрд рублей

Компании ТВЭЛ, «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project Oy (входят в «Росатом») подали иск к финским компаниям Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 30 апреля 2025 г., дата судебного заседания по иску пока не назначена, следует из картотеки арбитражных дел.