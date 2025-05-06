Структуры «Росатома» подали иск к финским компаниям почти на 230 млрд рублей

Структуры «Росатома» подали иск к финским компаниям почти на 230 млрд рублейГоскорпорация требует возмещения убытков из-за расторжения контракта по АЭС «Ханхикиви-1»
Компании ТВЭЛ, «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project Oy (входят в «Росатом») подали иск к финским компаниям Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 30 апреля 2025 г., дата судебного заседания по иску пока не назначена, следует из картотеки арбитражных дел.
Представитель «Росатома» пояснил «Ведомостям», что структуры госкорпорации требуют возмещения убытков, понесенных из-за неправомерного расторжения финской стороной EPC-контракта (включает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию) по АЭС «Ханхикиви-1», нарушения акционерного соглашения, топливного контракта и отказа в возврате займа.
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