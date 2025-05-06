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Структуры «Росатома» подали иск к финским компаниям почти на 230 млрд рублей

Госкорпорация требует возмещения убытков из-за расторжения контракта по АЭС «Ханхикиви-1»
Алексей Топалов
Контракт по АЭС «Ханхикиви-1» был подписан в 2013&nbsp;г., станция должна была быть построена на основе российской технологии
Контракт по АЭС «Ханхикиви-1» был подписан в 2013 г., станция должна была быть построена на основе российской технологии / VESA MOILANEN / LEHTIKUVA / AFP

Компании ТВЭЛ, «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Project Oy (входят в «Росатом») подали иск к финским компаниям Fortum и Outokumpu на 227,8 млрд руб. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы 30 апреля 2025 г., дата судебного заседания по иску пока не назначена, следует из картотеки арбитражных дел.

Представитель «Росатома» пояснил «Ведомостям», что структуры госкорпорации требуют возмещения убытков, понесенных из-за неправомерного расторжения финской стороной EPC-контракта (включает проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию) по АЭС «Ханхикиви-1», нарушения акционерного соглашения, топливного контракта и отказа в возврате займа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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