Райффайзенбанк требует с «Р-фарма» почти 30 млн евро

Райффайзенбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям «Р-фарм» и «Р-фарм холдинг» о взыскании 29,4 млн евро (2,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 мая), обнаружили «Ведомости» в картотеке арбитражных дел. Иск принят к производству 13 мая, следующее заседание назначено на 11 августа 2025 г. Третьим лицом к делу привлечена немецкая компания группы R-Pharm Germany.