«Роснефть» увеличила квартальную прибыль на 7,6%

По итогам первого квартала 2024 г. «Роснефть» добыла 66,6 млн тонн углеводородов, считаемых в нефтяном эквиваленте. 47, 1 млн тонн жидких углеводородов (нефть и нефтяной конденсат) и 23,7 млрд кубометров природного газа. За аналогичный период 2025 г. – 61,2 млн т. нефтяного эквивалента: 44,6 млн т. жидких углеводородов и 20,2 млрд куб. м. газа. В компании называют среди приоритетов стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом. В 1 кв. «Роснефть» реализовала на внутреннем рынке 9,8 млн т нефтепродуктов, в том числе 3,2 млн т бензина и 3,8 млн т дизельного топлива. За квартал компания реализовала на СПбМТСБ 2,2 млн т бензина и дизельного топлива (в 1,7 раза выше норматива).