«Роснефть» увеличила квартальную прибыль на 7,6%Компания показывает финансовую и операционную устойчивость в условиях внешних ограничений
Согласно квартальной отчетности «Роснефти», чистая прибыль компании за январь-март 2025 года составила 170 млрд руб., что почти на 8% выше показателей четвертого квартала 2024 г. (158 млрд руб.).
В этот период компания работала «в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти «Юралс» и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля», подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Его слова приводит компания в своем сообщении для СМИ.
Сечин также отметил, что Банк России определяет курс национальной валюты, не учитывая экономические условия работы «Роснефти», из-за чего она несет дополнительные издержки при расчете налогооблагаемой базы и конверсии валют. Кроме того, занижается стоимость нефти в рублях.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов говорит, что «Роснефть» смогла нарастить чистую прибыль в квартальном выражении, несмотря на ужесточение антироссийских санкций и сохраняющиеся ограничения по добыче в рамках договоренностей России со странами ОПЕК+. По словам аналитика, рост прибыли квартал к кварталу связан в том числе с положительными курсовыми разницами.
Согласно отчетности, выручка компании за первый квартал 2025 г. уменьшилась год к году на 8,5%, до 2,28 трлн руб., а показатель EBITDA по итогам первого квартала текущего года составил 598 млрд рублей (-29%).
«Роснефть» указывает, что на финансовые результаты повлиял рост тарифов естественных монополий. «Дополнительное давление на показатель EBITDA в 1 кв. 2025 г. оказал рост транспортных затрат на фоне индексации тарифов естественных монополий, – подчеркнул Сечин. – Так, тарифы «Транснефти» на прокачку нефти выросли на 9,9% с января 2025 г., на транспортировку нефтепродуктов и на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8% с конца 2024 г.».
Снижение выручки связано с падением цен на нефть при укреплении рубля и относительно стабильном уровне добычи, отмечает в свою очередь Суверов.
Сечин отметил, что, благодаря контролю над расходами, компании удалось сохранить затраты на добычу на уровне $3 на баррель н.э. Затраты на добычу у компании остаются одними из наиболее низких в мире, отмечает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. При этом из-за роста ключевой ставки процентные расходы по кредитам и займам выросли год к году в 1,8 раза, приводит «Роснефть» слова Сечина.
По итогам первого квартала 2024 г. «Роснефть» добыла 66,6 млн тонн углеводородов, считаемых в нефтяном эквиваленте. 47, 1 млн тонн жидких углеводородов (нефть и нефтяной конденсат) и 23,7 млрд кубометров природного газа. За аналогичный период 2025 г. – 61,2 млн т. нефтяного эквивалента: 44,6 млн т. жидких углеводородов и 20,2 млрд куб. м. газа. В компании называют среди приоритетов стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом. В 1 кв. «Роснефть» реализовала на внутреннем рынке 9,8 млн т нефтепродуктов, в том числе 3,2 млн т бензина и 3,8 млн т дизельного топлива. За квартал компания реализовала на СПбМТСБ 2,2 млн т бензина и дизельного топлива (в 1,7 раза выше норматива).
Капитальные затраты «Роснефти» в 1 кв. 2025 г. составили 382 млрд руб. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, в основном, на активах сегмента «Разведка и добыча». В частности, сообщила пресс-служба, продолжается опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений: проходка в эксплуатационном бурении превысила 30 000 м, закончены бурением четыре эксплуатационные скважины. Начата пробная добыча на Пайяхском и Ичемминском месторождениях.
«Компания продолжает демонстрировать финансовую и операционную устойчивость к внешним шокам, – говорит Суверов. – При этом «Роснефть», в отличие от многих российских и зарубежных конкурентов, активно инвестирует, формируя предпосылки для будущего роста показателей».