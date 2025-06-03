Зачем «Магниту» потребовалась новая сеть магазинов малого формата

Зачем «Магниту» потребовалась новая сеть магазинов малого форматаРитейлер делает акцент на быстрорастущий сегмент готовой еды
Ритейлер «Магнит» откроет магазины малого формата под новым брендом «Заряд от Магнита» – с фокусом на готовые блюда и решения для перекуса, говорится в сообщении компании. Площадь торгового зала таких магазинов в среднем составит 100 кв. м.
В ассортимент торговых точек войдут 2200 товарных позиций, из которых 15% составит доля готовой еды, уточняется в релизе. В компании рассчитывают, что этот процент в дальнейшем вырастет до 50%.
Первые точки «Заряд от Магнита» заработают в июле 2025 г. в Москве. В дальнейшем ритейлер будет тестировать новый формат в городах-миллионниках в местах с высоким покупательским трафиком: на центральных улицах, в зонах туристического притяжения, около офисов и вузов, на первых этажах жилых комплексов и проч., уточняется в релизе.
Магазины рассчитаны на высокую частоту посещения и небольшие покупки «здесь и сейчас». Формат построен вокруг трех сценариев: перекусить прямо сейчас, готовая еда на попозже и продукты для ужина за 15 минут, приводятся в сообщении слова директора бизнес-формата ultra-convenience «Магнита» Никиты Герца.
«Магнит» уже тестировал магазины формата ultra-convenience – компактных точек с небольшим ассортиментом в шаговой доступности от покупателя. С 2019 г. ритейлер открывает магазины «Магнит сити» с расчетом на молодую аудиторию и готовую кулинарию. В конце 2023 г. ритейлер запустил первые тестовые магазины «Магнит рядом» с торговой площадью 60-80 кв. м.
Все девять магазинов «Магнит рядом» будут переформатированы в «Заряд от магнита», так же поступят с частью точек «Магнит сити», сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера. Остальные магазины «Магнит сити» сохранят свой формат, сказал он, не уточнив, о каком количестве идет речь.
Всего в сети «Магнита» на 31 декабря 2024 г. было 31 483 торговых точки, за год это количество выросло на 2008 магазинов, сообщалось в отчетности компании по МСФО. Консолидированная выручка сети в 2024 г. увеличилась на 19,6% до 3,04 трлн руб., EBITDA – на 3,4% до 171,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 24,4% до 50 млрд руб.
Формат подобных магазинов (ready-to-go, ready-to-eat) сейчас очень популярен, отмечает партнер консалтинговой компании OneStore Ольга Сумишевская. Потребители хотят тратить все меньше времени на приготовление пищи, кроме того, быстрый темп жизни способствует перекусу «на лету», обращает внимание эксперт.
Продажи готовой еды в торговых сетях, по данным Infoline, выросли в 2024 г. на 30,8% до 952 млрд руб. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров указывает на то, что потенциал открытия магазинов такого формата огромен и составляет по России в целом не менее 50 000 точек в год.
«Магнит» присматривался к этому формату несколько лет и за основу взял пример польской сети Zabka, подчеркивает Сумишевская. В Европе такие объекты особенно популярны, уточнила эксперт. В России формат активно развивается, и в составе группы «Магнит» магазины ultra-convenience есть у «Азбуки вкуса» (59 объектов под брендом «АВ Daily») и «Дикси» (под брендом «Дикси go» работает порядка 70 объектов в Москве и Санкт-Петербурге), говорит Бурмистров.
Подобные точки требовательны к набору стартовых условий: для формата нужна отдельная логистика (распределительный центр и малотоннажные автомобили), готовую еду в широком ассортименте эффективно поставлять с отдельной фабрики-кухни, подчеркивает эксперт. Впрочем, у «Магнита», по словам Бурмистрова, есть для запуска и масштабирования проекта все возможности, в том числе партнерская фабрика по изготовлению готовых блюд в московском регионе. В Солнечногорске Московской области «Магнит» на участке в 12 000 кв. м строил фабрику-кухню, впоследствии переданную сервису готовых рационов Grow food.
Формат ультрамалых магазинов развивают и другие ритейлеры. X5 с 2024 г. открывает по франшизе магазины «Около» площадью от 60 до 150 кв. м, сейчас их более 2000. «Вкусвилл» в 2023 г. экспериментировал с форматом торговых точек площадью от 60 до 80 кв. м под брендом «Вкусвилл мини». Сколько сейчас работает таких точек, представитель ритейлера оперативно не уточнил.