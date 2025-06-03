Зачем «Магниту» потребовалась новая сеть магазинов малого формата

Формат ультрамалых магазинов развивают и другие ритейлеры. X5 с 2024 г. открывает по франшизе магазины «Около» площадью от 60 до 150 кв. м, сейчас их более 2000. «Вкусвилл» в 2023 г. экспериментировал с форматом торговых точек площадью от 60 до 80 кв. м под брендом «Вкусвилл мини». Сколько сейчас работает таких точек, представитель ритейлера оперативно не уточнил.