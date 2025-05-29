Сын основателя «Фармстандарта» запустил сеть кофеен

Сын основателя «Фармстандарта» запустил сеть кофеенТочки формата «кофе с собой» открылись в первую очередь в медцентрах
Принадлежащее Ивану Харитонину ООО «2Грайнд кофешоп» в мае разместило вакансии по поиску тренера-бариста в «быстрорастущую сеть кофеен» под брендом 2Grind coffee shop, обнаружили «Ведомости» на HeadHunter.
В Москве уже открыты несколько кофеен формата to go («кофе с собой», без посадочных мест). По крайней мере, так следует из «Яндекс карт». Там указано, что корнеры и киоски под брендом 2Grind открыты по адресу офиса «Фармстандарта» на ул. Тестовской, в корпусе МНКЦ им. А. С. Логинова, в одной из клиник «К+31» на западе Москвы (сеть входит в «Мединвестгрупп» Виктора Харитонина). В конце апреля компания искала бариста в кофейню на ул. Воскресенской в Москве.
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