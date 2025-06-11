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Фрахт угольных балкеров в Усть-Луге подешевел до минимума за три месяца

Приход китайских судовладельцев совпал с периодом снижения экспорта
Василий Милькин
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Ставки фрахта балкеров в крупнейшем угольном порту на Северо-Западе России Усть-Луга (Ленинградская обл.) в конце мая 2025 г. снизились до минимума с февраля этого года, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В частности, стоимость фрахта балкеров типа Panamax (дедвейтом 80 000 т), идущих из Усть-Луги в порты Западной Индии, снизилась до $35/т, в порты Восточной Индии – до $40/т, в Китай – до $41/т.

В конце февраля 2025 г. в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС запретил любые операции с рядом российских портов и аэропортов, в том числе с Усть-Лугой, расположенной в Лужской губе Финского залива на Балтике. Это привело к росту ставок фрахта балкеров с $36–40/т до $42–44/т. Но еще летом прошлого года они превышали $50/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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