Фрахт угольных балкеров в Усть-Луге подешевел до минимума за три месяца

Ставки фрахта балкеров в крупнейшем угольном порту на Северо-Западе России Усть-Луга (Ленинградская обл.) в конце мая 2025 г. снизились до минимума с февраля этого года, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». В частности, стоимость фрахта балкеров типа Panamax (дедвейтом 80 000 т), идущих из Усть-Луги в порты Западной Индии, снизилась до $35/т, в порты Восточной Индии – до $40/т, в Китай – до $41/т.