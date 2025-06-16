Объем новых площадей у торговых сетей в этом году достиг антирекорда(НЕ БОЛЕЕ 90 ЗНАКОВ): Это связано со снижением спроса на продукты и дорогими кредитами
Портфель 200 крупнейших сетей товаров повседневного спроса (FMCG) в I квартале 2025 г. увеличился год к году на 218 700 кв. м торговых площадей, говорится в исследовании компании Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что это в 1,9 раза меньше, чем было годом ранее. В целом это минимальный показатель прироста за первые три месяца за последние 15 лет.
На приостановке инвестиционной активности ритейлеров отразилось замедление потребительского спроса на фоне «рекордного инфляционного давления», объясняется в исследовании Infoline. Как ранее сообщали в исследовательской компании NTech, продажи продуктов питания в I квартале 2025 г. выросли на 2,1% год к году. Таким образом, темпы развития данного сегмента снизились более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там также считают такую динамику минимальной за последние семь кварталов. Инфляция за этот период, по данным аналитиков NTech, составила 13,3% год к году.