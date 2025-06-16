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Объем новых площадей у торговых сетей в этом году достиг антирекорда

(НЕ БОЛЕЕ 90 ЗНАКОВ): Это связано со снижением спроса на продукты и дорогими кредитами
Полина Гриценко
Валерия Кузьменко
Ведомости
Ведомости

Портфель 200 крупнейших сетей товаров повседневного спроса (FMCG) в I квартале 2025 г. увеличился год к году на 218 700 кв. м торговых площадей, говорится в исследовании компании Infoline, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что это в 1,9 раза меньше, чем было годом ранее. В целом это минимальный показатель прироста за первые три месяца за последние 15 лет.

На приостановке инвестиционной активности ритейлеров отразилось замедление потребительского спроса на фоне «рекордного инфляционного давления», объясняется в исследовании Infoline. Как ранее сообщали в исследовательской компании NTech, продажи продуктов питания в I квартале 2025 г. выросли на 2,1% год к году. Таким образом, темпы развития данного сегмента снизились более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Там также считают такую динамику минимальной за последние семь кварталов. Инфляция за этот период, по данным аналитиков NTech, составила 13,3% год к году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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