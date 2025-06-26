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Свинина для мясопереработчиков в ЦФО с начала года подорожала на 15%

Снижение производства в приграничных районах будет компенсировано другими регионами
Денис Кузнецов
Ведомости
Ведомости

Средняя стоимость 1 кг живой свиньи в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 1-й по 25-ю неделю 2025 г. (с 30 декабря 2024 г. по 22 июня) составила 145 руб. Об этом говорится в материалах Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с которыми ознакомились «Ведомости». Таким образом, цена этого товара выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно документу, живая свинья в ЦФО начала дорожать начиная с 22-й недели (22 мая) и к 25-й неделе она достигла 158,5 руб. за 1 кг. Только за эти четыре недели продукт прибавил в цене 7,1%. Год назад он, наоборот, дешевел. ЦФО – крупнейший округ по объему производства свинины в России. В 2024 г. на его долю пришлось 54% выпуска, или 3,4 млн т, сказано в материалах НСМ.

Сильнее выросли цены на свиные отрубы, используемые для переработки. Свиной тримминг (свиная обрезь), содержащий 50% постного и 50% жирного мяса, с начала года подорожал в среднем на 32% до 173 руб. за 1 кг. К 25-й же неделе стоимость такого товара достигла 229 руб. за 1 кг, что является самым высоким показателем минимум с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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