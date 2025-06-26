Свинина для мясопереработчиков в ЦФО с начала года подорожала на 15%Снижение производства в приграничных районах будет компенсировано другими регионами
Средняя стоимость 1 кг живой свиньи в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 1-й по 25-ю неделю 2025 г. (с 30 декабря 2024 г. по 22 июня) составила 145 руб. Об этом говорится в материалах Национального союза мясопереработчиков (НСМ), с которыми ознакомились «Ведомости». Таким образом, цена этого товара выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно документу, живая свинья в ЦФО начала дорожать начиная с 22-й недели (22 мая) и к 25-й неделе она достигла 158,5 руб. за 1 кг. Только за эти четыре недели продукт прибавил в цене 7,1%. Год назад он, наоборот, дешевел. ЦФО – крупнейший округ по объему производства свинины в России. В 2024 г. на его долю пришлось 54% выпуска, или 3,4 млн т, сказано в материалах НСМ.
Сильнее выросли цены на свиные отрубы, используемые для переработки. Свиной тримминг (свиная обрезь), содержащий 50% постного и 50% жирного мяса, с начала года подорожал в среднем на 32% до 173 руб. за 1 кг. К 25-й же неделе стоимость такого товара достигла 229 руб. за 1 кг, что является самым высоким показателем минимум с 2022 г.