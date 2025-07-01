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Экс-глава Roche в России оказался совладельцем фармпроизводителя «Элпида»

Последний ранее выкупил у швейцарской компании препарат от ВИЧ
Денис Кузнецов
Freepik
Freepik

Бизнесмен Милош Петрович, который ранее возглавлял российское представительство швейцарской Roche, приобрел 2,5% отечественного фармпроизводителя «Элпида», выпускающего препарат от ВИЧ. Сделка, по данным ЕГРЮЛа, была закрыта 24 июня. Согласно документу, такую же долю получила и гражданка Сербии Юлия Ивиницкая. О ней ничего не известно. При этом швейцарская Apicon, которая до этого контролировала 5% ООО «Элпида», из ее капитала вышла. Владельцев первой узнать не удалось. Представитель Roche уверяет, что Apicon с ней никак не связана. Имели ли Петрович и Ивиницкая какое-либо отношение к Apicon до этой сделки, также не известно. Но еще в 2017 г. экс-глава российского офиса Roche был назван «Элпидой» (тогда компания называлась «Вириом») членом ее научно-консультативного совета. При этом Apicon вошла в капитал российского производителя двумя годами раньше. Связаться с представителем последней, а также с Петровичем и Ивиницкой не удалось. В «Элпиде» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Roche добавил лишь, что сейчас Петрович к компании отношения не имеет.

Сам бизнесмен возглавлял подразделения госпитальных препаратов представительства компании «Ф.Хоффманн – Ля Рош Лтд.» (Roche Holding) в России в 2000–2002 гг. После этого он три года занимал пост регионального менеджера представительства этого холдинга в Македонии. В апреля 2005 г. Петровича назначили генеральным директором «Рош-Москва» и главой представительства Roche в России. На этой позиции он проработал девять лет. Чем он занимался потом, не известно.

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