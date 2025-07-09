«Самокат» начал тестировать доставку продуктов дронами в Нижнем Новгороде

Перемещение грузов будет иметь экономический смысл в проблематичных локациях, где нужно перевозить грузы через географические препятствия, такие как реки, мосты и проч., говорит Ряшин. Одним из самых простых сценариев может быть доставка от склада до пункта выдачи заказа, приводит пример Молодых. Особенно это эффективно, если автомобильная дорога дает большой крюк, а аэрокурьер может пролететь по прямой. Например, если мост через реку находится в 10 км от склада, вполне реальна ситуация, где аппарат летит 3 км по прямой, а автомобилю нужно проехать 30 км, объясняет он.