«Самокат» начал тестировать доставку продуктов дронами в Нижнем Новгороде

«Самокат» начал тестировать доставку продуктов дронами в Нижнем НовгородеЖители одного из районов города смогут заказывать товары с аэродоставкой
Сервис доставки продуктов «Самокат» запустил тестовую доставку продуктов дронами в Нижнем Новгороде. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Полеты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в Нижегородской области на ограниченные расстояния.
ЭПР создает исключение в правовом поле, которое помогает провести тестирования и получить протоколы испытаний. Режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного регулирования, а затем ввести ее в законодательство с учетом всех замечаний.
Аэродоставкой будет заниматься нижегородский оператор-разработчик дронов «Клеверкоптер», его специалисты будут следить за безопасностью полетов и техническим обслуживанием дронов. Аэродоставщики летят по встроенной маршрутной программе, а за каждым полетом следит оператор, который при необходимости может самостоятельно вести устройство. В качестве дополнительной меры безопасности аэрокурьеры оснащены парашютной системой. С каждой из сторон аэрокурьер имеет логотип Clevercopter.
Для того чтобы оформить доставку товаров дроном, пользователю необходимо выбрать ближайший доступный адрес. Далее на карте отразится расположение постамата, в котором можно забрать заказ. При этом общий вес заказа не должен превышать 5 кг, поэтому аэрокурьер может доставить, например, литровую бутылку газировки, упаковку дрипов и круассаны для завтрака. Заказ доставляется в срок от 30 минут и хранится в течение трех часов. После передачи заказа в постамат пользователь получает оповещение, а также шестизначный код, который необходимо ввести на постамате. Если код введен верно, заказ внутри перемещается в окно выдачи, после чего пользователь его забирает.
О возможности запуска аэродоставки «Самоката» в Нижегородском регионе в феврале говорили «Ведомостям» источники. Тогда же компания анонсировала, что в I квартале 2025 г. собирается запустить тестовую доставку продуктов дронами в Самарской области. «Ведомости» обратились в «Самокат» за уточнениями о текущем статусе проекта.
В России ряд компаний уже тестировали аэродоставку, рассказывает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Одной из первых была «Додо пицца» в 2014 г. В 2021 г. Wildberries проводила тестирование аэродоставки в труднодоступные регионы. С беспилотным перемещением посылок в ряде труднодоступных регионов экспериментирует «Почта России», перечисляет Бурмистров.
«Самокат» может начать с беспилотной доставки бакалеи, консервов, снеков и напитков, т. е. товаров, которые не требуют особых условий хранения и транспортировки, полагает эксперт. Компания лидирует на рынке e-grocery, и новация расширит возможности для пользователей, считает он. Объем рынка розничных online-продаж продовольственных товаров за 2024 г., по оценке Infoline, вырос на 40% до 1,3 трлн руб.
В проект «Самокат» может инвестировать несколько десятков миллионов рублей на сами аппараты, наземную инфраструктуру, сертификационные процедуры (разрешение на постоянные полеты), страховки и антивандальные меры, перечисляет генеральный директор «Летающих грузовиков», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Блик. По оценкам генерального директора «Сети свободного сотрудничества» Иосифа Нургалиева, стоимость создания наземной инфраструктуры для отслеживания и проработки маршрутов в пределах одного города может быть даже выше и исчисляться 200–300 млн руб. Исследования можно провести в течение года и сделать выводы о целесообразности такого способа, считает заместитель декана факультета СМ МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Новиков.
Потенциально аэродоставка может занять нишу в несколько десятков процентов от общего объема российского рынка доставки продуктов, допускает Ряшин. Это пока не замена курьеру в центре города, который за 100–150 руб. на расстояние в несколько километров довезет груз. В то же время рынок доставки значительно перегрет именно с точки зрения заработных плат курьеров, отмечает Нургалиев. Этот рост не может продолжаться бесконечно, поэтому в перспективе 5–10 лет профессию курьера могут полностью заменить роботы и дроны, оптимистично заявляет эксперт.
В России сейчас работает около 1,5 млн курьеров, оценивал в декабре 2024 г. директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По данным «ГородРабот.ру», средняя зарплата курьера в Нижнем Новгороде в июне 2025 г. увеличилась по сравнению с маем 2025 г. на 9,5% и превысила 115 000 руб.
Перемещение грузов будет иметь экономический смысл в проблематичных локациях, где нужно перевозить грузы через географические препятствия, такие как реки, мосты и проч., говорит Ряшин. Одним из самых простых сценариев может быть доставка от склада до пункта выдачи заказа, приводит пример Молодых. Особенно это эффективно, если автомобильная дорога дает большой крюк, а аэрокурьер может пролететь по прямой. Например, если мост через реку находится в 10 км от склада, вполне реальна ситуация, где аппарат летит 3 км по прямой, а автомобилю нужно проехать 30 км, объясняет он.