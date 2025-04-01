При правительстве может появиться региональный совет по дронам

При президиуме правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) появится региональный совет по применению дронов на местном уровне. Это следует из проекта постановления правительства, направленного 12 марта в кабмин заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком. Документ предусматривает внесение изменений в состав президиума правкомиссии по вопросам развития БАС (есть в распоряжении «Ведомостей»). Его подлинность подтвердил один из представителей организаций – участников правкомиссии. Актуализация состава правкомиссии проводится по поручению вице-премьера по транспорту Виталия Савельева.