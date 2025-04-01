При правительстве может появиться региональный совет по дронам

При правительстве может появиться региональный совет по дронамЭто должно упростить открытие неба для БПЛА и позволит сконцентрироваться на локальных потребностях
При президиуме правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) появится региональный совет по применению дронов на местном уровне. Это следует из проекта постановления правительства, направленного 12 марта в кабмин заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком. Документ предусматривает внесение изменений в состав президиума правкомиссии по вопросам развития БАС (есть в распоряжении «Ведомостей»). Его подлинность подтвердил один из представителей организаций – участников правкомиссии. Актуализация состава правкомиссии проводится по поручению вице-премьера по транспорту Виталия Савельева.
Руководитель регионального совета должен ежегодно отчитываться перед другими участниками правкомиссии об итогах своей деятельности. Состав регионального совета должен определить штаб по развитию БАС, также сформированный при президиуме правкомиссии, говорится в документе. Штаб нужен для контроля за развитием производства и применения дронов, определения основных ограничений в отрасли, развития инфраструктуры воздушного транспорта, выполнения мероприятий нацпроекта по БАС и международного сотрудничества. Заседания штаба проводятся ежемесячно, а возглавляет его руководитель нацпроекта по БАС – министр промышленности и торговли Антон Алиханов.