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При правительстве может появиться региональный совет по дронам

Это должно упростить открытие неба для БПЛА и позволит сконцентрироваться на локальных потребностях
Анна Устинова
Алексей Мальгавко / РИА Новости
Алексей Мальгавко / РИА Новости

При президиуме правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) появится региональный совет по применению дронов на местном уровне. Это следует из проекта постановления правительства, направленного 12 марта в кабмин заместителем министра промышленности и торговли Василием Шпаком. Документ предусматривает внесение изменений в состав президиума правкомиссии по вопросам развития БАС (есть в распоряжении «Ведомостей»). Его подлинность подтвердил один из представителей организаций – участников правкомиссии. Актуализация состава правкомиссии проводится по поручению вице-премьера по транспорту Виталия Савельева.

Руководитель регионального совета должен ежегодно отчитываться перед другими участниками правкомиссии об итогах своей деятельности. Состав регионального совета должен определить штаб по развитию БАС, также сформированный при президиуме правкомиссии, говорится в документе. Штаб нужен для контроля за развитием производства и применения дронов, определения основных ограничений в отрасли, развития инфраструктуры воздушного транспорта, выполнения мероприятий нацпроекта по БАС и международного сотрудничества. Заседания штаба проводятся ежемесячно, а возглавляет его руководитель нацпроекта по БАС – министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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