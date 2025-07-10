Экспортная цена на селитру за месяц подскочила почти на треть

Цены на аммиачную селитру при экспорте в июне 2025 г. выросли на 31%. Это следует из обзора агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которым ознакомились «Ведомости». По данным на 3 июля, стоимость 1 т селитры на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика составила $295. С начала года цены выросли на 32%, следует из данных MMI.