Экспортная цена на селитру за месяц подскочила почти на треть

Экспортная цена на селитру за месяц подскочила почти на третьСпрос на это удобрение растет на фоне роста потребления в Бразилии и увеличения цен на карбамид
Цены на аммиачную селитру при экспорте в июне 2025 г. выросли на 31%. Это следует из обзора агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которым ознакомились «Ведомости». По данным на 3 июля, стоимость 1 т селитры на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика составила $295. С начала года цены выросли на 32%, следует из данных MMI.
Аммиачная селитра, или нитрат аммония (NH2NO2), в основном используется в качестве удобрения, также она применяется в химической промышленности, в том числе для изготовления взрывчатых веществ.
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