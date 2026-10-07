В России растет спрос на аренду электроинструментов

В России растет спрос на аренду электроинструментовВ текущей экономической ситуации гражданам выгоднее не покупать такую технику, а брать ее напрокат
Общий объем рынка аренды электроинструментов по итогам первого полугодия 2026 г. достиг 1,6 млрд руб., подсчитал для «Ведомостей» глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. По его словам, это на 33% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Он также добавляет, что в 2025 г. этот сегмент рос медленнее: тогда в январе – июне он прибавил лишь 20% до 1,2 млрд руб.
Россияне действительно стали чаще брать электроинструменты в аренду, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, за шесть месяцев этот рынок прибавил в денежном выражении 15%. А совокупная выручка крупнейших российских специализированных ритейлеров от данного направления (с учетом техники для ремонта и ухода за садом) за это время превысила 2,3 млрд руб., утверждает он. Впрочем, эксперт говорит, что в этом году фиксируется снижение темпов роста этого сегмента. В январе – июне 2025 г. он прибавил 25%.