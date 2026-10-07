В России растет спрос на аренду электроинструментов

Россияне действительно стали чаще брать электроинструменты в аренду, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, за шесть месяцев этот рынок прибавил в денежном выражении 15%. А совокупная выручка крупнейших российских специализированных ритейлеров от данного направления (с учетом техники для ремонта и ухода за садом) за это время превысила 2,3 млрд руб., утверждает он. Впрочем, эксперт говорит, что в этом году фиксируется снижение темпов роста этого сегмента. В январе – июне 2025 г. он прибавил 25%.