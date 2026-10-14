Минпромторг предложил выделить 6,4 млрд рублей на достройку крупнейшего траулера

Минпромторг предложил выделить 6,4 млрд рублей на достройку крупнейшего траулераПроект может получить субсидию от другого расторгнутого судостроительного контракта
На достройку большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» может быть направлено 6,4 млрд руб. С таким предложением выступил Минпромторг в рамках совещания по «Инциденту 42», говорят два источника «Ведомостей», знакомые с его итогами. Речь идет о межведомственной рабочей группе под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, которая была создана для контроля строительства гражданских судов на российских верфях.
При этом 5 млрд руб. на эти цели ведомство предложило взять из средств, которые освободились после расторжения контрактов группы «Норебо» с «Северной верфью». Это бюджетные деньги в распоряжении Минпромторга, которые были зарезервированы на субсидии заказчику (в данном случае – «Норебо») для завершения строительства рыбопромысловых судов.
Заказывались суда по программе инвестиционных квот, или так называемых квот под киль. Рыбопромышленные компании с 2017 г. получали квоты на вылов биоресурсов в обмен на обязательства по постройке судов на российских верфях. В 2022 г. после ввода антироссийских санкций стоимость судов резко выросла из-за необходимости перепроектирования и замещения оборудования из недружественных стран.
Еще 1,4 млрд руб. для «Виктора Гаврилова» предполагалось взять из средств в распоряжении рабочей группы Патрушева. Предложение Минпромторга было поддержано участниками совещания по «Инциденту 42», говорят собеседники «Ведомостей».
БМРТ «Виктор Гаврилов» строится на заводе «Янтарь» в Калининграде, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Заказчик – Рыболовецкий колхоз им. Ленина. Это крупнейшее рыбопромысловое судно из строящихся в России. Его водоизмещение – 14 210 т, длина – 121 м, экипаж – 148 человек. На борту разместится рыбоперерабатывающая фабрика, рассчитанная на выпуск консервов, рыбьего жира, муки, а также разделанной и упакованной рыбы.
Контракт на постройку судна был подписан в 2018 г., траулер заложили в августе 2019 г. Предполагалось, что его передадут заказчику в 2023 г., но срок сдачи неоднократно сдвигался, последний публично названный – 2026 год.
В январе 2025 г. судно спустили на воду для дальнейшей достройки – первый этап завершили после переговоров вице-спикера Госдумы Ирины Яровой (представляет в парламенте Камчатский край) с Минпромторгом, Росрыболовством и ОСК. В феврале 2026 г. пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что Минпромторг выделит дополнительные средства на достройку судна, но конкретную сумму не назвала.
Сейчас готовность траулера составляет 57%, говорит один из источников «Ведомостей». По словам собеседника, для завершения строительства потребуется 5,5–5,7 млрд руб., но акт технической экспертизы Центра технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), необходимый для проверки обоснованности стоимости строительства судна, на момент совещания еще не был утвержден.
Проект судна 5670WSD разработала компания «Вяртсиля Восток» – дочерняя структура финской Wärtsilä. Компания ушла из России в 2022 г., и к проекту привлекли конструкторское бюро «Форсс технологии» из Санкт-Петербурга. Перепроектирование завершилось в июне 2024 г., проект получил обозначение 5670FT. За это время, как рассказал «Ведомостям» представитель бюро, было заменено все санкционное оборудование. Это около 75% поставщиков, большинство новых контрагентов – российские.
Изначально контракт на строительство судна оценивался в 7 млрд руб. Позднее верфь хотела увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд руб., в итоге стороны согласовали дополнительное финансирование в размере 600 млн руб., говорили источники «Ведомостей» в 2023 г. С учетом этого удорожания и нового транша итоговая стоимость судна, по подсчетам «Ведомостей», может составить около 14 млрд руб. – вдвое больше первоначальной оценки.
Средства, которые предлагается направить на достройку «Виктора Гаврилова», стали доступны после того, как структуры рыбопромышленного холдинга «Норебо» расторгли с «Северной верфью» контракты на три из 10 траулеров проекта 170701. Росрыболовство через суд в 2025 г. аннулировало инвестквоты, выданные под эти суда, заказанные дальневосточными структурами группы «Норебо». Эти компании предъявили верфи иски на общую сумму 24,2 млрд руб., их рассмотрение еще не завершено.
В августе проектно-конструкторское бюро «Петробалт» сообщало о перегоне первого из упомянутых трех траулеров с «Северной верфи» на собственную верфь «Норебо» – Судостроительный завод «Отрадное» в Ленинградской области. Как уточнялось в сообщении, все три судна будут отправлены на эту верфь для достройки и последующей передачи заказчику. Представитель «Норебо» отказался от комментариев.
Всего по программе «квоты под киль» законтрактовано 105 судов, на июль 2026 г. заказчикам было передано 56. Из них в 2023–2025 гг. в рамках «Инцидента 42» достроено 44 судна, часть из них потребовала дополнительного финансирования из бюджета. Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна, еще четыре договора находятся на стадии расторжения, говорил в феврале «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Перепроектирование судов и уход зарубежных поставщиков оборудования отразились на всей программе инвестиционных квот, сказал директор по развитию медиагруппы «Портньюс» Надежда Малышева. Сложности, с которыми столкнулся «Виктор Гаврилов», – отражение системной проблемы, решение которой еще предстоит найти, отмечает она.
Перераспределять высвободившиеся субсидии на достройку «Виктора Гаврилова« необходимо, полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, поддержка нужна одновременно заказчику и верфи. Перекладывание удорожания судна на рыбаков целиком сделает проект неподъемным, а требование достроить траулер ниже себестоимости без компенсации создает риск остановки работ, рассуждает он.
«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг, Росрыболовство, Рыболовецкий колхоз им. Ленина, ОСК и ЦТСС.