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Минпромторг предложил выделить 6,4 млрд рублей на достройку крупнейшего траулера

Проект может получить субсидию от другого расторгнутого судостроительного контракта
Светлана Афонина
«Виктор Гаврилов», судя по всему, дождется ввода в эксплуатацию
«Виктор Гаврилов», судя по всему, дождется ввода в эксплуатацию / Александр Мелехов / ТАСС

На достройку большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов» может быть направлено 6,4 млрд руб. С таким предложением выступил Минпромторг в рамках совещания по «Инциденту 42», говорят два источника «Ведомостей», знакомые с его итогами. Речь идет о межведомственной рабочей группе под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, которая была создана для контроля строительства гражданских судов на российских верфях.

При этом 5 млрд руб. на эти цели ведомство предложило взять из средств, которые освободились после расторжения контрактов группы «Норебо» с «Северной верфью». Это бюджетные деньги в распоряжении Минпромторга, которые были зарезервированы на субсидии заказчику (в данном случае – «Норебо») для завершения строительства рыбопромысловых судов.

Заказывались суда по программе инвестиционных квот, или так называемых квот под киль. Рыбопромышленные компании с 2017 г. получали квоты на вылов биоресурсов в обмен на обязательства по постройке судов на российских верфях. В 2022 г. после ввода антироссийских санкций стоимость судов резко выросла из-за необходимости перепроектирования и замещения оборудования из недружественных стран.

Еще 1,4 млрд руб. для «Виктора Гаврилова» предполагалось взять из средств в распоряжении рабочей группы Патрушева. Предложение Минпромторга было поддержано участниками совещания по «Инциденту 42», говорят собеседники «Ведомостей».

БМРТ «Виктор Гаврилов» строится на заводе «Янтарь» в Калининграде, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Заказчик – Рыболовецкий колхоз им. Ленина. Это крупнейшее рыбопромысловое судно из строящихся в России. Его водоизмещение – 14 210 т, длина – 121 м, экипаж – 148 человек. На борту разместится рыбоперерабатывающая фабрика, рассчитанная на выпуск консервов, рыбьего жира, муки, а также разделанной и упакованной рыбы.

Контракт на постройку судна был подписан в 2018 г., траулер заложили в августе 2019 г. Предполагалось, что его передадут заказчику в 2023 г., но срок сдачи неоднократно сдвигался, последний публично названный – 2026 год.

В январе 2025 г. судно спустили на воду для дальнейшей достройки – первый этап завершили после переговоров вице-спикера Госдумы Ирины Яровой (представляет в парламенте Камчатский край) с Минпромторгом, Росрыболовством и ОСК. В феврале 2026 г. пресс-служба правительства Камчатского края сообщила, что Минпромторг выделит дополнительные средства на достройку судна, но конкретную сумму не назвала.

Сейчас готовность траулера составляет 57%, говорит один из источников «Ведомостей». По словам собеседника, для завершения строительства потребуется 5,5–5,7 млрд руб., но акт технической экспертизы Центра технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС), необходимый для проверки обоснованности стоимости строительства судна, на момент совещания еще не был утвержден.

Проект судна 5670WSD разработала компания «Вяртсиля Восток» – дочерняя структура финской Wärtsilä. Компания ушла из России в 2022 г., и к проекту привлекли конструкторское бюро «Форсс технологии» из Санкт-Петербурга. Перепроектирование завершилось в июне 2024 г., проект получил обозначение 5670FT. За это время, как рассказал «Ведомостям» представитель бюро, было заменено все санкционное оборудование. Это около 75% поставщиков, большинство новых контрагентов – российские.

Изначально контракт на строительство судна оценивался в 7 млрд руб. Позднее верфь хотела увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд руб., в итоге стороны согласовали дополнительное финансирование в размере 600 млн руб., говорили источники «Ведомостей» в 2023 г. С учетом этого удорожания и нового транша итоговая стоимость судна, по подсчетам «Ведомостей», может составить около 14 млрд руб. – вдвое больше первоначальной оценки.

«Виктор Гаврилов», судя по всему, дождется ввода в эксплуатацию

Средства, которые предлагается направить на достройку «Виктора Гаврилова», стали доступны после того, как структуры рыбопромышленного холдинга «Норебо» расторгли с «Северной верфью» контракты на три из 10 траулеров проекта 170701. Росрыболовство через суд в 2025 г. аннулировало инвестквоты, выданные под эти суда, заказанные дальневосточными структурами группы «Норебо». Эти компании предъявили верфи иски на общую сумму 24,2 млрд руб., их рассмотрение еще не завершено. 

В августе проектно-конструкторское бюро «Петробалт» сообщало о перегоне первого из упомянутых трех траулеров с «Северной верфи» на собственную верфь «Норебо» – Судостроительный завод «Отрадное» в Ленинградской области. Как уточнялось в сообщении, все три судна будут отправлены на эту верфь для достройки и последующей передачи заказчику. Представитель «Норебо» отказался от комментариев.

Всего по программе «квоты под киль» законтрактовано 105 судов, на июль 2026 г. заказчикам было передано 56. Из них в 2023–2025 гг. в рамках «Инцидента 42» достроено 44 судна, часть из них потребовала дополнительного финансирования из бюджета. Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна, еще четыре договора находятся на стадии расторжения, говорил в феврале «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Перепроектирование судов и уход зарубежных поставщиков оборудования отразились на всей программе инвестиционных квот, сказал директор по развитию медиагруппы «Портньюс» Надежда Малышева. Сложности, с которыми столкнулся «Виктор Гаврилов», – отражение системной проблемы, решение которой еще предстоит найти, отмечает она.

Перераспределять высвободившиеся субсидии на достройку «Виктора Гаврилова« необходимо, полагает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, поддержка нужна одновременно заказчику и верфи. Перекладывание удорожания судна на рыбаков целиком сделает проект неподъемным, а требование достроить траулер ниже себестоимости без компенсации создает риск остановки работ, рассуждает он.

«Ведомости» направили вопросы в Минпромторг, Росрыболовство, Рыболовецкий колхоз им. Ленина, ОСК и ЦТСС.

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