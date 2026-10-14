Минпромторг предложил выделить 6,4 млрд рублей на достройку крупнейшего траулера

Всего по программе «квоты под киль» законтрактовано 105 судов, на июль 2026 г. заказчикам было передано 56. Из них в 2023–2025 гг. в рамках «Инцидента 42» достроено 44 судна, часть из них потребовала дополнительного финансирования из бюджета. Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна, еще четыре договора находятся на стадии расторжения, говорил в феврале «Ведомостям» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.