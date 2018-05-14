Почему агротех может стать перспективной инвестиционной идеей

В ближайшие годы одним из самых перспективных направлений для венчурных инвестиций будет агропромышленный сектор. Стартапов, которые внедряют инновации в сельском хозяйстве, пока недостаточно, спрос на технологии в секторе растет, и вложения в агротех могут принести инвесторам многократную прибыль.

По данным McKinsey, сейчас сельское хозяйство занимает последнее место по уровню внедрения инноваций. Это вполне объяснимо: традиционная отрасль до последнего времени обходилась без масштабных внедрений технологий. Намного проще достигать роста за счет увеличения площади посевов и поголовья скота. Однако в последние 5–6 лет ситуация сильно изменилась. Рост населения и благосостояния привел к увеличению потребления белковой пищи, что, в свою очередь, требует расширения посевов (для производства 1 кг мяса нужно 7 кг кормового зерна). Но в большинстве стран мира почти не осталось свободных сельхозземель. Более того, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН, количество пахотных земель на душу населения снизится в мире с 0,6 га на человека в 2000 г. до 0,2 га к 2050 г., а спрос на еду вырастет на 70%. При сегодняшнем приросте урожайности на 1,5% в год (оценка Всемирного банка) это обернется недостатком пищи во всем мире.

Это хорошо понимают крупнейшие глобальные игроки отрасли – от производителей агрохимикатов, семян и удобрений до производителей продуктов питания, а также глобальные венчурные фонды. Они видят, что потенциал экстенсивного развития в агросекторе исчерпан, поэтому актуальны новые технологии, повышающие интенсивность и эффективность бизнеса. Традиционные локомотивы агротеха – это агрохимические компании (после недавних слияний большая шестерка превратилась в четверку: Bayer + Monsanto, ChemChina + Syngenta, Dow + DuPont, BASF); они уже активно инвестируют в стартапы через корпоративные и партнерские венчурные фонды. Только в 2010–2016 гг. инвестиции в агротех выросли в восемь раз. В 2016 г., по данным AgFunder, инвесторы вложили в эту сферу $3,4 млрд, а в 2017 г. – уже $4,2 млрд. Всего на глобальном рынке в агротехе работает более 4000 стартапов.

Шансы России

А как обстоят дела на российском рынке? В нашей стране сектор агротехнологий только начинает развиваться: за 2016–2017 гг., по нашим оценкам, были закрыты венчурные сделки всего на 750 млн руб. Кроме того, фонд «Сколково» выдал стартапам грантов на 125 млн руб. Несмотря на пока что скромные показатели, на этот раз у России есть реальный шанс выйти в лидеры. На чем основана наша уверенность?

Во-первых, история венчурного агротеха началась только пять лет назад, когда Monsanto купила в 2013 г. стартап Climate Corporation (это система прогнозирования урожая для страховых компаний, которая затем превратилась в пионера рынка софта для фермеров) за $1 млрд. У нас есть шанс поучаствовать в формировании новой вертикали на глобальном венчурном рынке. Во-вторых, у нас удачные стартовые позиции. Наш аграрный сектор – это одна из лидирующих отраслей (4,5% ВВП) с сильными позициями на экспортных рынках (Россия – крупный экспортер зерновых). Россия обладает 10% общемирового фонда пахотных земель. Немаловажно и то, что наша отрасль сильно консолидирована: топ-50 агрохолдингов суммарно контролируют 13 млн га (т. е. порядка 20%) сельскохозяйственной земли и существенно бóльшую долю в переработке, а значит, аккумулируют ресурсы и спрос на технологии.

Урожайность зерновых у нас в два раза ниже, чем в Канаде, и в три раза ниже, чем во Франции, Германии, США. Схожая статистика и в животноводстве. Агрохолдинги осознают, что в увеличении эффективности бизнеса скрыт большой потенциал роста. Лидеры отрасли уже выступают заказчиками на инновации, которые позволят им дотянуться до показателей стран-лидеров. Так, например, сколковский резидент – компания «Агроноут» реализовала ряд проектов по дифференцированному внесению удобрений, в том числе для холдинга «Кубань», существенно увеличив маржинальность сахарной свеклы. А компания «ТН групп» внедрила систему контроля за транспортом в «Русагро», что позволило оптимизировать расходы и улучшить контроль за техникой.

Сейчас в России есть более 200 стартапов, которые работают в разных сегментах агротехнологий, «от поля до тарелки». Это прежде всего интернет вещей: как правило, это технологии, которые позволяют с помощью датчиков контролировать в режиме реального времени работу техники и различного оборудования, повышая его производительность. Следующий шаг – внедрение искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-решений. Затем можно выделить проекты в микробиологии для замещения пестицидов и повышения эффективности удобрений, что сочетается с глобальным трендом на биологизацию сельского хозяйства. И весьма актуальное для нашей страны направление – технологии точного земледелия, которые позволяют точно рассчитать, в частности, на каком участке поля сколько удобрений надо внести и какую культуру лучше посеять, и в целом улучшить качество агрономических решений.

Мы полагаем, что инвесторы лучших российских стартапов в агротехе через 5–6 лет могут увеличить свои вложения в пять раз и более. Мы даем такие оценки, опираясь на показатели западных компаний. Там уже есть примеры удачных выходов из инвестиций. В 2017 г. DuPont приобрела стартап Granular (софт для управления агропредприятием) за $300 млн. Инвесторы, вложившиеся в эту компанию на ранних раундах, увеличили свои инвестиции за три года в 10 раз. Стартап Blue River Technology (компьютерное зрение для точного опрыскивания сорняков) был продан компании John Deere за $305 млн. Здесь вложения инвесторов выросли в 15 раз за пять лет. Конечно, это весьма удачные примеры и не все компании покажут такой рост капитализации. Однако похожие истории обязательно будут и на российском рынке.

Препятствия для инвестиций

Было бы неправильно умолчать о рисках этого бизнеса. Прежде всего это ограниченный круг стратегических инвесторов в России, что повышает интерес к российским стартапам, которые создают продукт для глобального рынка. При этом компании «большой четверки» рассматривают российский рынок только для сбыта созданных решений, а не для создания таких решений. Пока что не сформирована практика работы со стартапами в аграрном секторе. Грубо говоря, немногие игроки готовы стать клиентами стартапа и платить за услуги. На преодоление инерции сознания также потребуется время. И наконец, риски при внедрении продукта. Цикл тестирования и апробации технологии в сельском хозяйстве, в отличие от ИТ, занимает около 2–3 сезонов. По прошествии этого времени инвестор может обнаружить, что технология на самом деле плохо работает или требует слишком больших изменений других бизнес-процессов у клиента.

Подобные риски в той или иной степени присутствуют в любых венчурных проектах, особенно в сегменте B2B. Преимущество в агротехе получат инвесторы, знающие агробизнес не понаслышке и имеющие опыт работы в венчурной индустрии. Пока агротех-стартапы обделены вниманием традиционных венчурных фондов, специализированные фонды имеют шанс снять жирные сливки.

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