«Как может морковь диктовать колхознику, что с ней делать?»

Петр Баскаков, дипломированный железнодорожник, стоял у истоков создания отрасли железнодорожных контейнерных перевозок в России: сначала в МЖД иМПС, потом в РЖД. В 2010 г. руководимый Баскаковым филиал РЖД «Трансконтейнер» стал акционерным обществом и постепенно занял 50% российского рынкажелезнодорожных контейнерных перевозок и 8% рынка с учетом всех типов транспорта. В интервью «Ведомостям» Баскаков рассказывает, за счет чего компаниясобирается наращивать бизнес, удовлетворяя интересы трех своих владельцев – РЖД, Fesco и НПФ «Благосостояние».

– В «Трансконтейнере» вы уже 10 лет. С чего все начиналось?

– Я в компании с момента создания. Если посмотреть историю контейнерных перевозок в России, то первые контейнеры в стране появились в конце 70-х гг.Министерство путей сообщения (МПС) тогда владело только среднетоннажными контейнерами, а все контейнерные перевозки работали по остаточномупринципу. В структуре грузов основное место занимали уголь, нефть и руда. Уровень контейнерных перевозок в общем объеме перевозок составлял чуть более 1%.Все активы, в том числе вагоны и контейнеры, находились на балансе 17 железных дорог. Не было единой системы управления. В конце 90-х гг., когда стализадумываться о реформах, контейнерные перевозки начали выделяться в отдельный вид перевозок. В МПС были созданы подразделения, занимающиесяорганизацией контейнерных перевозок.

На тот момент я был руководителем контейнерного отдела на Московской железной дороге. Потом был приглашен заместителем гендиректора в Центрфирменного транспортного обслуживания МПС РФ (ЦФТО), где отвечал за контейнерные перевозки. Так и началась история «Трансконтейнера». Была написанаконцепция создания компании, разработана ее структура. Прежде всего нужно было доказать, что контейнерные перевозки должны быть выделены в отдельноеюридическое лицо. Можно сказать, что я стал одним из идеологов создания дочернего общества. Бизнес-план составляли мы сами – тогда не было внешнихконсультантов, которые могли помочь. Вариантов развития было несколько: компания с терминалами, с контейнерами и без них. В 2005 г. было принято решение осоздании дочернего общества. В уставный капитал были переданы все принадлежащие ОАО «РЖД» контейнеры, платформы и 48 терминалов.

– Из той первой команды еще кто-то работает в «Трансконтейнере»?

– Да, больше половины людей из самой первой команды, которые были еще в ЦФТО, работают у нас. Начальники отделов, которые были на филиалах, теперьработают директорами филиалов. Мы воспитываем руководителей внутри компании и со стороны приглашаем только суперспециалистов.

– Вам не надоело еще работать в «Трансконтейнере» за 10 лет? Правда, что вы получали в прошлом году предложение от «Суммы» возглавить компанию?