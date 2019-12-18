Дмитрий Сергеев: «Пользователи «AliExpress Россия» – вся страна»
В последние годы название AliExpress стало в России нарицательным. Для тех, кто борется с растущей популярностью зарубежных интернет-магазинов, это синоним иностранной онлайн-угрозы, а для массового российского покупателя – дешевых покупок у китайских продавцов на онлайн-платформе со смешным машинным переводом на русский.
Сейчас это крупнейшая платформа для онлайн-покупок россиян за рубежом. С октября компания стала больше российской, чем китайской: ее бизнес в России вошел в совместное предприятие с Mail.ru Group (MRG), «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей.
У компании два гендиректора: российский – выходец из Mail.ru Group Дмитрий Сергеев и китайский – от Alibaba, Лю Вэй. Сергеев, по его словам, занимается тем, что ближе к России, – маркетингом, взаимодействием с российскими партнерами. Именно эта часть может стать локомотивом роста для «AliExpress Россия» в будущем: темпы роста внутрироссийских интернет-продаж в разы выше, чем трансграничных. О том, каковы роли партнеров в СП и как планируется его развивать, Сергеев рассказал «Ведомостям».
– Я пришел из Mail.ru Group, одного из акционеров этой компании. Там я больше занимался всем, что связано с рекламой, а до этого плотно занимался «В контакте». Поэтому у меня большого профильного опыта в интернет-торговле нет, но есть опыт в интернете.
– Два. Во-первых (я так и думал, теперь все больше убеждаюсь), и у этого проекта, и у индустрии огромный потенциал. Мы видим на наших цифрах и на цифрах конкурентов, что в этом году все показатели, и прежде всего валовой оборот, растут на десятки процентов. И чуть ли не в 2 раза растет весь рынок. Рынок еще очень фрагментирован и этим сильно отличается от других, в том числе от китайского. На российском рынке есть большой потенциал для консолидации. А мы можем делать что-то, чего не делает пока никто и что отличает нас от всех игроков рынка. И это ближе к тому, что делает MRG, потому что больше связано с потребителями, продавцами, их соединением, с управлением трафиком.
Многие российские онлайн-торговцы больше сфокусированы на инфраструктуре. На ее создание тратится очень много ресурсов. Безусловно, она очень важна. Но есть еще и много чисто продуктовых историй. Ведь мы – это не только инфраструктура и логистика, но и IT-продукт, важно, чтобы он работал идеально и для покупателя, и для продавца. Это близко к тому, чем занимается Mail.ru Group: созданию технологичных продуктов.
– Наша структура с двумя главными исполнительными директорами (CEO) необычна для России, хотя такие примеры есть за рубежом. В такой структуре есть функции, профильные для одного CEO, и есть – профильные для другого. Например, я занимаюсь тем, что ближе российскому рынку: маркетингом, взаимодействием с российскими партнерами. Мой коллега занимается больше внутренними процессами.