Дмитрий Сергеев: «Пользователи «AliExpress Россия» – вся страна»

– Два. Во-первых (я так и думал, теперь все больше убеждаюсь), и у этого проекта, и у индустрии огромный потенциал. Мы видим на наших цифрах и на цифрах конкурентов, что в этом году все показатели, и прежде всего валовой оборот, растут на десятки процентов. И чуть ли не в 2 раза растет весь рынок. Рынок еще очень фрагментирован и этим сильно отличается от других, в том числе от китайского. На российском рынке есть большой потенциал для консолидации. А мы можем делать что-то, чего не делает пока никто и что отличает нас от всех игроков рынка. И это ближе к тому, что делает MRG, потому что больше связано с потребителями, продавцами, их соединением, с управлением трафиком.