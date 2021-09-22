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Как основатель Peloton Джон Фоули придумал фитнес в онлайне

И как это помогло его бизнесу в пандемию
Софья Корепанова
Michael Nagle / Bloomberg via Getty Images

Джону Фоули 10 лет назад показалось, что он нашел гениальную бизнес-идею. Его не смутило ни то, что в нее не поверили инвесторы, ни то, что покупатели не проявили немедленного энтузиазма. Но прав в итоге оказался Фоули: капитализация его компании Peloton превышает $30 млрд, а сам он стал миллиардером.

Peloton выпускает велотренажеры и беговые дорожки, подключенные к интернету. На экране размером от 21,5 дюйма видны преподаватель, ведущий урок онлайн, и другие участники тренировки. Когда началась пандемия и локдауны, эти тренажеры стали самым настоящим спасением для фанатов фитнеса.

Ситуация открывала отличные перспективы для бизнеса Фоули, но не все пошло гладко. Производство не успевало за спросом, люди месяцами ждали заказанных тренажеров. Но самое неприятное, что из-за конструкторских ошибок беговая дорожка от Peloton стала причиной смерти шестилетнего мальчика. Еще в 72 случаях она травмировала людей или домашних животных, причем более чем в трети случаев пострадали дети. Она буквально затягивает под себя. Тренажер выше и тяжелее большинства других моделей, а его лента сделана не цельной: она состоит из отдельных пластин, примерно как гусеница танка.

В апреле этого года Комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) посоветовала Peloton отозвать дорожки. Поначалу компания отказалась и даже обвинила чиновников, что те вводят людей в заблуждение: мол, оборудование совершенно безопасно, надо только соблюдать инструкцию. Позже появился пресс-релиз Peloton, в котором Фоули все же признал, что компания «допустила ошибку». В мае Peloton отозвала злосчастные тренажеры и прекратил их продажи, а в августе выпустил новую, более безопасную модель. По собственной оценке, вся эта эпопея обошлась Peloton в $165 млн упущенной выгоды.

Но в сентябре стало известно, что не только CPSC, но также минюст и МВД затребовали у Peloton документы относительно того, как компании стало известно о травмах и как она распорядилась этой информацией. Кроме того, к Peloton поданы многочисленные судебные иски. Есть и другие вызовы: люди возвращаются в фитнес-залы, а конкуренты копируют бизнес-модель компании.

Тем не менее к сегодняшнему дню акции Peloton подорожали с марта 2020 г. примерно впятеро до $108. В середине лета разница бывала и выше – в 6 раз.

Конфетки и собачий корм

Отец Фоули воевал во Вьетнаме, а потом стал пилотом авиакомпании Delta Air Lines. Мать была домохозяйкой. Фоули появился на свет в 1971 г. в Техасе, затем семья переехала на атлантический архипелаг Флорида-Кис на юго-востоке США.

Денег у семьи было немного. Когда пришло время поступать в колледж, отец принес домой отчет US News and World «Лучшие вузы за ваши деньги». В конце концов они, учитывая желание Фоули стать бизнесменом, остановились на Технологическом институте Джорджии и специальности «промышленная инженерия». Такой диплом был у гендиректора Delta Air Lines.

У института был еще один плюс: совместная программа с компаниями, когда полгода отводилось на учебу, а полгода – на работу, чтобы оплатить эту учебу. Так Фоули еще студентом пришел в Mars на фабрику, выпускавшую Skittles. Получив в 1994 г. диплом, он перешел на завод в Лос-Анджелесе, где попал на линию по выпуску Pedigree, а завершил карьеру в Mars начальником производственной смены по выпуску M&M’s.

Фоули поддался буму доткомов и в 1997 г. перешел в компанию Citysearch, разрабатывавшую онлайн-путеводитель по городам. Вскоре ее поглотил Ticketmaster, входящий в холдинг IAC Барри Диллера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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