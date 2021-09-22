Как основатель Peloton Джон Фоули придумал фитнес в онлайне

Ситуация открывала отличные перспективы для бизнеса Фоули, но не все пошло гладко. Производство не успевало за спросом, люди месяцами ждали заказанных тренажеров. Но самое неприятное, что из-за конструкторских ошибок беговая дорожка от Peloton стала причиной смерти шестилетнего мальчика. Еще в 72 случаях она травмировала людей или домашних животных, причем более чем в трети случаев пострадали дети. Она буквально затягивает под себя. Тренажер выше и тяжелее большинства других моделей, а его лента сделана не цельной: она состоит из отдельных пластин, примерно как гусеница танка.