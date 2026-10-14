Аммиачный предел

Промышленное производство аммиака в России опирается на агрегаты, спроектированные и построенные преимущественно в 1970-х и 1980-х гг. Более 80% производственных мощностей страны составляют установки, средний возраст которых на сегодняшний день – 46 лет. Новые мощности составляют чуть более 15% суммарного выпуска, или около 2,8 млн т от общего выпуска (18,6 млн т в 2025 г., по данным Росстата).