10 самых дешевых пляжных туров на бархатный сезон

Oliver Bunic/Bloomberg

Самый дешевый тур в Грецию стоит 37 309 руб. Это цена за тур на семь ночей в отель Petunia в Халкидиках («2 звезды», без питания от туроператора «Русский экспресс»). Чуть дороже – примерно 38 000–42 000 руб. и другие предложения отелей в Халкидиках, от туроператоров «Интурист» и «Музенидис трэвел». Это ниже, чем месяц назад, тогда минимальные цены на Грецию были от 45 000 руб., уточнили в АТОР

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