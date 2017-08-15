10 самых дешевых пляжных туров на бархатный сезон
Рейтинг направлений с минимальными ценами от аналитиков ассоциации туроператоров
В АТОР рассчитали минимальную цену для тура на двоих взрослых с размещением на семь ночей, включив в него авиаперелет из Москвы туда и обратно (дата вылета 1 сентября). Топ-10 замыкает Таиланд, самый бюджетный тур в 2-звездочный отель в Паттайе стоит 59 968 руб. (отель JoyResidence 2*, завтраки, туроператор CoralTravel). Аналогичный тур в «3 звезды» – 61 320 руб. (отель The Jomtien Twelve, завтраки, оператор «Библио-Глобус»). Правда, минимальные цены на направлении аналогичны тем, что были месяцем ранее, подчеркивают аналитики
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На девятом месте – Тунис. Тур туда стоит 56 620 руб. (оператор Pegas Touristik, отель Houda Yasmine Hammamet «4 звезды», Хаммамет, с питанием «все включено»). Чуть дороже обойдется тур в отель HotelLeKhalife «3 звезды» в том же Хаммамете с питанием HB – 57 124 руб. (оператор Sunmar). Данные о минимальных ценах предоставили три крупнейших онлайн-агрегатора пакетных туров от российских туроператоров: Onlinetours.ru, «Слетать.ру» и Travelata.ru. Замеры минимальных цен производились по 11 наиболее востребованным направлениям. Цены указаны на вечер 14 августа
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Испания – 8-я. По сравнению с августом стартовая цена на направлении немного снизилась: самый дешевый тур стоит 52 975 руб. (туроператор «Спектрум трэвел», отель Xaine Sun «2 звезды», Коста Брава, без питания)
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Кипр – на 7-м месте. Тур в отель Paphiessa Hotel & Apartments на Пафосе («3 звезды», без питания) отметили как самый дешевый все три агрегатора пакетных туров одновременно, его цена – 49 386 руб. За месяц цены упали, отмечают аналитики – еще в августе они были на уровне 52 693 руб.
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Самый дешевый тур в Грецию стоит 37 309 руб. Это цена за тур на семь ночей в отель Petunia в Халкидиках («2 звезды», без питания от туроператора «Русский экспресс»). Чуть дороже – примерно 38 000–42 000 руб. и другие предложения отелей в Халкидиках, от туроператоров «Интурист» и «Музенидис трэвел». Это ниже, чем месяц назад, тогда минимальные цены на Грецию были от 45 000 руб., уточнили в АТОР
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Топ-5 замыкает Болгария. Минимальные цены на туры сюда: отель Tango (Золотые Пески), завтраки – 30 382 руб. (от «НТК Интурист») и 2-звездочный отель Randevu (Кранево) без питания за 31 836 руб. (оператор «Библио Глобус»). Еще месяцем ранее самые дешевые туры сюда стартовали от 36 500 руб. на двоих
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Цены на пакетные туры в Турцию снизились до 27 000–30 000 руб. Самый дешевый тур в 3-звездочный отель ImerosHotel в Кемере стоит 28 567 руб. (туроператор PegasTouristik). Это дешевле, чем минимальные цены на Аланью, там они начинаются от 30 722 руб. Таким образом, Турция продемонстрировала за месяц самое серьезное падение нижней планки цен (почти на четверть), подчеркивают аналитики. Месяц назад самые дешевые туры сюда стоили от 42 000 руб.
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Российское Черноморское побережье – в тройке лидеров. Самый дешевый тур в Анапу стоит 25 827 руб. Это предложение от туроператора ПАКС с проживанием на базе отдыха «Белый лебедь» («3 звезды») без питания. Минимальные цены упали почти на треть: еще месяц назад они начинались с 36 000 руб.
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Второе место занимает Сочи. Тур в Адлер (3-звездочный город-отель «Бархатные сезоны» без питания, оператор «НТК Интурист») может обойтись в 24 498 руб. Падение цен на этом направлении по сравнению с августом – более 40%
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Крым и в начале сентября продолжает лидировать по минимальным ценам в списке самых популярных пляжных направлений, подчеркивают аналитики. Тур в мини-отель «Уют» в Оленевке без питания стоит 19 359 руб. Аналогичный тур в Оленевку, но в пансионат «Муссон» обойдется 21 692 руб. Оба предложения от туроператора «Библио-Глобус». Минимальные цены на Крым упали на треть за месяц
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