Роскошные «небесные лимузины» и другие новинки деловой авиации на Jet Expo 2017
Во «Внуково» открылась выставка бизнес-авиации
Двенадцатая международная выставка деловой авиации Jet Expo 2017 открылась во «Внуково-3», она продлится до 9 сентября
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Легкий многоцелевой вертолет Bell 407 GXP
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Американский производитель Bell оформил вертолет в русском патриотическом стиле
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Советская символика присутствует и в интерьере
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Embraer выставила легкий реактивный самолет Legacy 450
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Интерьер Embraer Legacy 450
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Процесс подготовки к показу
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Gulfstream G650 — реактивный самолёт бизнес-класса, рассчитанный на перевозку до 19 человек
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Кабина Gulfstream G650
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Бизнес-джет Gulfstream G280 может взять на борт до 10 человек
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Sukhoi Superjet 100 Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Бизнес-класс самолета МЧС Sukhoi Superjet 100
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Кабина пилотов Sukhoi Superjet 100
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Dassault Aviation показала Falcon 8X
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Швейцарская компания Pilatus Aircraft выставила легкий одномоторный турбовинтовой PC-12NG
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