Открылся участок метро «Окружная» – «Селигерская»
Три новые станции улучшат транспортную досягаемость севера Москвы
Три новые станции салатовой (Люблинско-Дмитровской) линии открылись для пассажиров 22 марта 2018 г. На фото - наземный вестибюль станции «Селигерская»
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«Селигерская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, в районе развилки с Коровинским шоссе. На фото - выход к зданию комплекса Метростроя, стоящему на этой развилке
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По словам открывавшего станции мэра Москвы Сергея Собянина, участок обеспечил доступ к метро для 450 000 москвичей, которые смогут сэкономить 30–40 минут на ежедневных поездках по городу
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Транспортные карты "Тройка" в специальном дизайне, выпущенные к открытию станций
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«Селигерская» - колонная трехсводчатая станция мелкого заложения с одной островной платформой. Путевые стены оформлены композитными панелями в виде разноцветных треугольников
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«Селигерская» станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) площадью 150 000 кв. м с автовокзалом, ТРЦ и офисами
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Длина открытого 22 марта участка метро – 6,4 км
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Скоро на всех схемах московского метро пунктирный контур сменится сплошным
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Сергей Собянин выступает планшетистом, рисуя новую линию салатовым фломастером. Рядом с мэром Москвы - гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков (слева)
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Сергей Собянин в поезде метро, имитирующем самые первые вагоны 1930-х гг. Отделка боковых панелей - сине-зеленый линкруст
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Эскалатор на «Селигерской». Станционные помещения образуют анфиладу, высота потолка в средней части станции - 12 м
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"Исторический" поезд на новой линии
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Платформа отделана тремя видами гранита - сибирским, камнегорским и габбро. Треугольники на стенах - композит
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Новый участок метро - один из самых геологически сложных. После «Окружной» строительство велось на глубине около 60 м
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Оформление двух из трех новых станций типично для северного отрезка салатовой линии - массивные пилоны, крупный декор
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В оформлении наружных вестибюлей использованы «ретро» железнодорожные мотивы в виде столбиков
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«Окружная» - первая после «Петровско-Разумовской» станция глубокого заложения. На ней будет ТПК с пересадкой на одноименные платформу МЦК и платформу пригородных электропоездов савеловского направления
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С вводом нового участка северный радиус линии (также «Марьина роща», «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская») увеличился до 12 км
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Из-за сложной гидрогеологии «Верхние Лихоборы» стала одной из самых глубоких станций в Москве (65 м). Это к тому же самая удаленная от центра города станция глубокого заложения
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Станция «Верхние Лихоборы» расположена вдоль Дмитровского шоссе в районе примыкания к нему Бескудниковского бульвара
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