Бизнес / Транспорт

Открылся участок метро «Окружная» – «Селигерская»

Три новые станции улучшат транспортную досягаемость севера Москвы
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