«Распадская» сообщила о годовой прибыли в $185 млн

Производитель коксующегося угля шахта «Распадская» в 2016 г. получила чистую прибыль по МСФО в $185 млн против убытка в $126 млн годом ранее, сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании. EBITDA выросла почти вдвое до $204 млн, рентабельность по этому показателю составила 40,6% против 25,3% в 2015 г. Годовая выручка выросла на 83% до $502 млн.

Комментируя годовые показатели, гендиректор «Распадской» Сергей Степанов отметил, что в 2016 г. впервые за долгий период улучшилась конъюнктура рынка и выросли цены на продукцию компании. Его слова цитируются в отчете. «Кроме того, в отчетном периоде произошел 25%-ный рост добычи на разрезе "Распадский" по сравнению c 2015 г., - добавил он. - В 2017 г. мы планируем сохранить добычу рядового угля на уровне примерно 10 млн т».

Совет директоров «Распадской» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.