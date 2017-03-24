России понадобится как минимум еще одна инспекция аэропортов Египта – Соколов

Российским авиаспециалистам понадобится как минимум еще одна инспекция египетских аэропортов, сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

«Да, конечно, - сказал Соколов в ответ на вопрос о том, понадобятся ли российским авиаспециалистам еще визиты для инспекции египетских аэропортов. - [Визит состоится] как только нас позовут. Как минимум один».

Авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту российского самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург в ноябре 2015 г. Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 г.