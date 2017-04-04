«Лукойл» досрочно начал разведочное бурение на Таймыре

Компания «Лукойл» сообщила, что на полгода раньше намеченного срока начала бурение первой поисково-оценочной скважины проектной глубиной 5500 м на Восточно-Таймырском лицензионном участке в Красноярском крае. Завершить ее бурение и крепление планируется за 373 дня.

«Лукойл» отмечает, что менее чем за полтора года, с февраля 2016 г., успел провести в пределах своего лицензионного участка масштабную сейсморазведку и завезти более 20 000 т материалов и оборудования.

«В 2013 г. я докладывал президенту России... о том, что "Лукойл" готов работать на Восточно-Таймырском участке несмотря на полное отсутствие инфраструктуры, сложные климатические условия и высокие затраты. Мы провели большую подготовительную работу и сегодня в очередной раз подтвердили наши высокие компетенции и способность справляться со сложными задачами, начав бурение первой разведочной скважины на Восточно-Таймырском лицензионном участке на полгода раньше запланированного срока. Одна из наших основных задач – восполнение ресурсной базы в России и ее наиболее эффективная разработка», – отметил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Территория вблизи Хатангского залива к востоку от Таймыра была предметом ожесточенного спора между «Роснефтью» и «Лукойлом». Президент «Лукойла» Вагит Алекперов характеризовал Восточно-Таймырский участок Владимиру Путину в 2013 г. как «медвежий угол». Там, по его словам, нет никакой инфраструктуры, а одна скважина будет стоить $200 млн. Но «Лукойл» обещал провести там геологоразведку.

В итоге «Лукойлу» удалось получить сухопутную часть Восточно-Таймырского участка, хотя «Роснефть» в 2015 г. несколько месяцев оспаривала это в суде. Затем претензии «Роснефть» сняла и получила морскую часть участка – в Хатангском заливе и на шельфе моря Лаптевых.