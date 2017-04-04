Российско-турецкие переговоры по поставкам зерна планируются во второй половине апреля

Переговоры с Турцией по поставкам зерна могут пройти в России, скорее всего, после 16 апреля, сообщил во вторник, 4 апреля, «Интерфаксу» вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Дата пока не согласована, но у них [в Турции] референдум 16 [апреля], сложно пока договариваться, поэтому переговоры, видимо, будут уже после», - объяснил он.

При этом Дворкович заметил, что переговоры «не обязательно пройдут в Москве». «Мы предлагаем в России, это может быть Сочи или другое место», - сказал вице-премьер.

С 15 марта Турция исключила Россию из числа стран, которые могут поставлять пшеницу без пошлины. Таким образом, для российских экспортеров установлены пошлины: 130% – на ввоз пшеницы и кукурузы, 45% – на ввоз риса, 13,5% – шрота, 9,7% – бобовых. Пошлина на подсолнечное масло – 36%, но не менее $1500 за 1 т, хотя оно стоит $800. Для российской пшеницы Турция – второй по важности экспортный рынок, для подсолнечного масла – первый, а для кукурузы – третий.

В понедельник, 3 апреля, Дворкович говорил, что Россия может ввести ограничения на поставки товаров из Турции в ответ на ее действия. «Если они будут в отношении наших, то, может, и придется, не исключено. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает», - подчеркнул он.