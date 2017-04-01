Россия пригласила власти Турции в Москву для обсуждения поставок зерна

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Россия предложила турецким властям встретиться в Москве для обсуждения ситуации с поставками российского зерна. «Мы получили от коллег письмо с предложением встретиться и обсудить эту тематику. Предложили им приехать к нам. Сейчас ждем подтверждения даты», — сказал Дворкович.

Вице-премьер отметил, что Россия находится в постоянных консультациях с Турцией по торговле сельхозпродукцией. «Вопросы остаются, ситуация развивающаяся, мы находимся в постоянных консультациях с турецкими партнерами, не все идет гладко, но тем не менее мы стараемся находить общий язык», — заверил Дворкович.

Он добавил, что если Турция продолжит препятствовать поставкам российских товаров, то России придется реализовывать ответные меры. «Но надеюсь, что здравый смысл возобладает», — отметил Дворкович.