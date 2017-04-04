В 2016 году турпоток в Россию вырос более чем на 11% – РСТ

Россию в прошлом году посетили 3,3 млн иностранных туристов, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

По ее словам, чаще всего в Россию приезжали туристы из Китая (890 000, на 31,4% больше, чем годом ранее), Германии (389 200, плюс 8.7%), США (178 000, плюс 7,9%), Израиля (149 000, плюс 17%) и Южной Кореи (143 700, плюс 23,6%).

Самый большой рост турпотока показал Иран, прибавивший 75% к результатам 2015 г. С результатом 62 100 поездок эта страна занимает 12 место. В лидерах по росту также Индия (плюс 36,7%), Швейцария (плюс 26,3%), Бельгия (плюс 26,5%). «Выросли не только развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, например Таиланд (17%), Вьетнам (13,2%), но и практически вся Европа: Финляндия (13,3%), Франция (16,8%), Испания (9,7%), Германия (8,7%), Великобритания и Италия (почти по 7%). В любом случае, въездная статистика-2016 однозначно позитивнее 2015 года: тогда падение турпотоков показали девять стран из первых 25, сейчас с минусом - одна Бразилия», - пояснила Тюрина.

Чаще всего в Россию приезжают туристическими группами, на индивидуальных туристов, по данным турфирм, приходится не более 5-10%.