Россия увеличит поставки нефти в Белоруссию только после получения долга за газ – Дворкович

Россия увеличит поставки нефти в Белоруссию с 13 апреля только после получения платежа за газ, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Если мы получим платеж за газ за прошлый период, тогда - да. Но только в этом случае», - сказал он.

Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил, что Россия и Белоруссия урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере.

Дворкович сообщал, что восстановление поставок нефти в Белоруссию может начаться уже в апреле. 4 апреля вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Россия возобновит поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 млн т в год не позже 13 апреля. Такой объем российской нефти будет поставляться ежегодно до 2024 г. включительно.

Конфликт между Москвой и Минском по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. было прокачано 4 млн т.