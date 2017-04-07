Информация о бомбе в ТЦ «Афимолл сити» не подтвердилась

Торговый центр «Афимолл сити» возобновил работу, информация о бомбе не подтвердилась, сообщили в пресс-службе AFI Development (управляющая компания ТЦ).

«В настоящее время ТРЦ открыт для посетителей и персонала, объект функционирует в обычном режиме», — говорится в официальном сообщении AFI Development (поступило в редакцию «Ведомостей»).

Ранее сообщалось, что «Афимолл сити» в Москве на Пресненской набережной эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбе. Спасатели обследовали здание.