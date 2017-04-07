Торговый центр «Афимолл сити» в Москве эвакуирован

Торговый центр «Афимолл сити» в Москве на Пресненской набережной эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает управляющая компания ТЦ AFI Development.

По данным «Лайфа», почти все сотрудники и покупатели покинули торговый центр и спасатели обследуют здание.

В пресс-службе столичного главка МВД РБК подтвердили факт проверки и сообщили, что на 02 позвонил предположительно несовершеннолетний, сообщил о том, что в ТЦ Пресненская набережная, дом 2, находится бесхозный предмет.