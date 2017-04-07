ВЭБ выставил на продажу 20% акций Верхнекамской калийной компании

Внешэкономбанк (ВЭБ) выставил на продажу 20% минус 1 акция Верхнекамской калийной компании (ВКК, дочернее предприятие «Акрона», реализует проект по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае), говорится в материалах банка.

Начальная цена - 10,6 млрд руб., шаг аукциона - 10 млн руб. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11 мая, подведение итогов запланировано на 22 мая.

Верхнекамская калийная компания (ВКК) реализует стратегический проект группы «Акрон» по созданию собственной калийной сырьевой базы. В 2008 г. компания приобрела лицензию на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2021 г.

ВЭБ контролирует 20% минус 1 акция ВКК, 60,1% акций владеет группа «Акрон», еще 19,9% принадлежат ООО «Сбербанк инвестиции».