Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 апреля 2017 года

Политика

Оппозиционер Алексей Навальный заявил FT, что продолжит бороться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, рост бедности в стране «снизил уровень страха» читать на FT.com

Высокопоставленные чиновники в Белом доме обвинили Россию в попытках прикрыть химическую атаку, предположительно совершенную сирийскими войсками. Отношения двух стран становятся более напряженными, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник прибыл с визитом в Москву читать на WSJ.com

На встрече с Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел Сергей Лавров попросил прояснить позицию США читать на FT.com читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут вступать в гражданскую войну в Сирии. Так он попытался прояснить свою политику после ракетной атаки в Сирии читать на FT.com

Газовая атака на прошлой неделе в Сирии свидетельствует, что заключенное в 2013 г. с помощью России и США соглашение, которое должно было предотвратить такие атаки, не работает. Запад утверждает, что Дамаск продолжает использовать химическое оружие против своих граждан, но Россия считает расследование политизированным читать на WSJ.com

США призвали Китай активнее работать над устранением угрозы со стороны Северной Кореи. Дональд Трамп предупредил, что отправляет «армаду» к полуострову. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Трампом повторил, что Пекин надеется на мирное решение проблемы читать на WSJ.com читать на FT.com

Верховный суд Бразилии санкционировал антикоррупционное расследование в отношении по крайней мере восьми министров (это треть кабинета), лидеров обеих палат конгресса и более чем 50 сенаторов и депутатов читать на WSJ.com

Точка зрения

Доказательства связей Дональда Трампа с Кремлем пока не найдены, но, по крайней мере, одна вещь объединяет его и Владимира Путина — экономический национализм. Оба президента готовы использовать торговлю ради достижения геополитических целей. Но хватает одного взгляда на современную Россию, чтобы понять, к чему приводит такая политика, пишет Кристофер Хартвелл, президент Центра социально-экономических исследований в Варшаве читать на FT.com

Экономика

Рост мировой экономики ускоряется, но протекционизм представляет для нее риски, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард читать на WSJ.com читать на FT.com

Правительство Италии одобрило дополнительное сокращение госрасходов на 3,4 млрд евро, чтобы выполнить требования ЕС по уровню бюджетного дефицита читать на FT.com

Индустрия

Гендиректор United Airlines Оскар Муньос из-за критики общественности изменил свою позицию и принес извинения за то, что одного пассажира силой вывели из переполненного самолета. Этот инцидент вызвал резонанс даже в Китае и испортил репутацию компании. Ранее Муньос выступил в защиту действий сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестор-активист Elliott Management усиливает давление на производителя красок Akzo Nobel из-за его отказа вступать в переговоры о своем поглощении конкурентом PPG и призывает к отставке председателя совета директоров Akzo. Компания отказалась это сделать читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Peugeot думает о возвращении на американский рынок, но осознает связанные с этим проблемы, рассказал в интервью WSJ руководитель местного подразделения компании Ларри Доминик. По его словам, Peugeot планирует сначала запустить в США сервис по прокату своих автомобилей и лишь в течение 10 лет начать продавать их читать на WSJ.com

Рыночная капитализация Tesla «необъяснима», а ее акции переоценены, считает гендиректор крупнейшего в США автодилера AutoNation Майк Джексон. Во время торгов в понедельник Tesla на короткое время обогнала по рыночной капитализации General Motors читать на WSJ.com

Инвесторы Tesla хотят назначить двух новых независимых членов в совет директоров и добиться ежегодного переизбрания всех членов, чтобы увеличить контроль над советом и ограничить влияние гендиректора Илона Маска читать на FT.com

Забавно, что пока Илон Маск пытается создать транспорт будущего, он и сотрудники Tesla испытывают огромные проблемы с парковкой, так как их намного больше, чем парковочных мест у ее штаб-квартиры. Парковка там — настоящий хаос, и сотрудникам приходится придумывать различные способы припарковать свои автомобили читать на WSJ.com

Доналоговая прибыль Daimler в I квартале выросла на 87% до 4 млрд евро, значительно превзойдя прогнозы. Во многом это произошло благодаря хорошим результатам подразделения Mercedes-Benz читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК в мае продлила соглашение о сокращении добычи нефти еще на шесть месяцев, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

ОПЕК заявила, что уровень ее добычи в марте продолжил снижаться. Но картель повысил прогноз роста добычи США в 2017 г. читать на WSJ.com

Финансы

Многие инвесторы упускают из виду, что значительно большую угрозу для рынков может представлять Италия с ее проблемами в экономике и банковском секторе, а не президентские выборы во Франции читать на WSJ.com

KPMG уволила шестерых партнеров из этических соображений. Она обнаружила, что они заранее получили предупреждение о том, какие аудиты планируют проинспектировать регуляторы читать на WSJ.com читать на FT.com

Виртуальная валюта биткоин появилась восемь лет назад и привлекает к себе много внимания. Однако она пока так и не стала распространенным способом совершения платежей читать на WSJ.com

Предполагалось, что рынок облигаций станет альтернативой для китайских заемщиков на фоне сильной зависимости экономики страны об банковского кредитования. Но стремление Центробанка стабилизировать курс юаня и ограничить финансовые риски привело к росту доходностей облигаций, что делает их эмиссию менее выгодной для компаний читать на WSJ.com

Инвестор-активист Джон Полсон покинет совет директоров AIG. Он призывал разделить страховую компанию на части читать на FT.com

Председатель совета директоров шведского банка Handelsbanken Пер Боман был допрошен по подозрениям в получении взяток. Дело касается его участия в охоте на лосей по приглашению Фредрика Лундберга, председателя совета директоров инвесткомпании Industrivarden читать на FT.com

Технологии

На следующей неделе в США начнутся продажи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8, но в них пока не будет английской версии голосового виртуального помощника Bixby читать на WSJ.com читать на FT.com

Google детально объяснила методологию определения размера заработка сотрудников, так как ранее министерство труда США обвинило компанию в том, что женщинам она платит меньше читать на WSJ.com

Бывший сотрудник Snap подал в суд на компанию, обвиняя ее в завышении оценки числа пользователей Snapchat. Компания отрицает обвинения и отмечает, что он работал в ней всего три недели читать на FT.com

Fujitsu оказалась втянута в борьбу за небольшого убыточного продавца чипов Solekia, так как на покупку компании также есть другой упорный претендент - Freesia Macross. Их предложения уже в два с лишним раза превышают стоимость акций Solekia. Это вызвало недовольство акционеров Fujitsu, которые не считают нужным продолжать борьбу и считают, что компания уже просто пытается сохранить лицо читать на FT.com

Потребительский рынок

PR-директор Uber Рэйчел Вэтстоун покидает компанию без объяснения причин. Это происходит после серии скандалов, ударивших по репутации компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Новые правила, обязывающие производителей швейцарских часов использовать больше местных компонентов ради права нанести на них слова «Сделано в Швейцарии», вызвали неоднозначную реакцию в отрасли. Некоторые производители не одобряют правила, а другие считают их по-прежнему слишком мягкими читать на WSJ.com

Недвижимость

Строительный бум в США и его финансирование банками вызывают беспокойство у регуляторов. Поэтому они начали проверять, как банки справятся с падением рынка недвижимости читать на FT.com

Менеджмент

Лучшие сотрудники компаний часто обнаруживают, что начальники ценят, но не хотят повышать их. Некоторые компании, например Avanade и Ernst & Young, пытаются бороться с этим читать на WSJ.com

Опросы показывают, что плохое обращение с кандидатами на работу может нанести вред компаниям, ведь эти люди тоже являются их клиентами читать на WSJ.com

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