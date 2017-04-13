Россия и Белоруссия договорились о переработке поставляемой без пошлин нефти

Россия и Белоруссия договорились об объемах переработки нефти - из 24 млн т, поставляемых в республику без пошлины, сообщил российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

Объем поставок нефти на 2017 г. в Белоруссию по индикативному балансу составит 24 млн т. Дворкович отметил, что Белоруссия будет перерабатывать 18 млн из 24 млн т российской нефти на своих НПЗ.

По словам вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко, наращивание поставок российской нефти начнется с апреля.