«Лукойл» попросил объявить тендер на новые участки на Балтике

НК «Лукойл» заинтересована в расширении работ на Балтике.

«Уже сегодня то, что мы открытие сделали, дает нам возможность практически удвоить запасы в Калининградской области», - заявил президент компании Вагит Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что у «Лукойла» есть просьба объявить тендер на новые участки, где можно было бы вести геологоразведку. «Хотелось бы всю территорию изучить», - сказал он.

Путин отметил, что «Лукойл» - одна из крупнейших компаний не только российских, но и международных». По его словам, многое зависит от того, как складываются отношения таких компаний с государством.