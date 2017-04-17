АТОР отмечает спад на 20–30% продаж туров в Турцию на сообщениях о возможной отмене чартеров

Продажи путевок в Турцию сократились на 20–30% за минувшую неделю после сообщений о том, что Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке чартерного сообщения с Турцией. Это агентству «Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что отказов от туров пока нет, перебронирований на другие направления немного, но «очевидно, что люди пока выжидают». «Самое явное последствие – снижение объема продаж в течение всей прошлой недели, оценочно где-то на 20–30%, т. е. в среднем на 25% по сравнению с предшествующей неделей», – сказала она. Ранее опрошенные АТОР эксперты связывали предупреждение о возможной приостановке чартеров с референдумом, который прошел в Турции 16 апреля. «Референдум прошел, пока все тихо, в Турции ничего не происходит. Посмотрим, как отреагирует на это рынок», – сказала Ломидзе. По ее словам, туроператоры пока не получали разъяснений от Росавиации и Ростуризма.

По информации «Ведомостей», продажи туров в Турцию после сообщения о возможной приостановке туда чартерного сообщения рухнули почти в 2 раза по сравнению с продажами до предупреждения, но массовых отказов от туров не было. В частности, у Onlinetours продажи упали на 50%, у Level.Travel – на 40%, у «Пегас туристик» – на 30%, рассказали представители этих компаний.

В марте Турция была самым часто запрашиваемым зарубежным направлением для отдыха, к февралю число запросов выросло на 79,3%, сообщает «Вестник АТОР», к марту 2016 г. – на 1376% больше. Наиболее часто запрашиваемыми в «Яндексе» курортами Турции были Кемер (рост на 94,6% по сравнению с февралем), Аланья (рост на 46,3%) и Анталья (рост на 64,4% к февралю). Чаще всего туры по Турции интересовали пользователей из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти.