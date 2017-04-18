Китайцы договорились о выпуске токарных станков на подмосковном заводе Тимченко – «Коммерсантъ»

Китайская Dalian Machine Tool Group (DMTG) наладит выпуск высокоточных токарных станков с ЧПУ (числовым программным управлением) на мощностях подконтрольного Геннадию Тимченко подмосковного завода «Газдевайс», где сейчас производятся газовые счетчики. Это сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Минпромторга. У китайской стороны в СП «ДМТГ рус» будет 49%, у «Газдевайса» – 51%, до 2020 г. в проект будет вложено 11 млрд руб.

Замминистра промышленности Василий Осьмаков назвал этот проект одним из примеров сотрудничества России и Китая в области развития станкоинструментального производства. По его словам, на совещании с «ДМТГ рус» и отраслевым сообществом были определены возможные ниши развития производства с поэтапной локализацией в России. По предварительным переговорам с потенциальными российскими комплектаторами, у СП есть возможность выйти на 30% локализации уже до конца октября, а к 1 января 2018 г. – достичь не менее 50% локализации, сказал чиновник.

СП будет выпускать токарные станки с ЧПУ и вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры с ЧПУ, говорит источник издания в Минпромторге. К 2020 г. уровень локализации производства должен достичь 80%, объем выпуска в 2017 г. составит 1500 единиц, к 2020 г. – 50 000 станков в год. Станки предприятие собирается продавать в России и странах ЕАЭС. Сейчас проект на завершающей стадии, ключевые документы уже подписаны, идут «необходимые согласительные процедуры», говорят в министерстве, уточняя, что механизм специнвестконтрактов (СПИК) при этом задействован не был.

АО «Газдевайс», по данным «СПАРК-Интерфакса», полностью принадлежит ОАО «Стройтрансгаз-инвест», подконтрольному Геннадию Тимченко, и с 1998 г. выпускает счетчики газа.