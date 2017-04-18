Домены интернет-магазинов нужно привязать к конкретным юрлицам и физлицам – руководитель ФНС

Домены, с которых осуществляется интернет-торговля, необходимо привязать к юридическим или физическим лицам, считает руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

«У нас примерно 6 млн, даже больше, доменов, зарегистрированных на физлиц, которые используются в торговле. К сожалению, главные наши ресурсы, идентифицирующие налогоплательщиков – Единый госреестр юрлиц, ИП, – не содержат доменные имена, зарегистрированные правильно с точки зрения правоприменения на это юрлицо, площадки, с которых осуществляется деятельность и торговля», - заявил он на конференции «Онлайн-кассы. Новые возможности ритейла».

«Этот вопрос надо решать, мы об этом думаем, но потихоньку, сначала необходимо было разобраться с розницей. Нужно идентифицировать площадки, с которых идет торговля, и связывать их с физическими и юридическими лицами, чтобы все было прозрачно, в том числе и режим налогообложения», – заявил он.