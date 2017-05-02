Ритейлеры требуют от поставщиков поручительства к договору поставки – «Коммерсантъ»

Гендиректора и собственники поставщиков сети гипераркетов «Наш», входящей в «Седьмой континент», столкнулись с требованием предоставить договор поручительства к договору поставки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект этого документа. Аналогичные проекты в апреле получили нескольку производителей. Ритейлер в контракте выступает как кредитор. «Сеть говорит, что у поставщика могут возникнуть обязательства по уплате штрафов или компенсаций, например за нарушение качества продукции, и тогда сеть-ритейлер станет кредитором на размер таких штрафов. Это нужно, чтобы повысить гарантии по возмещению. Но большинство договоров поставки уже содержит пункты о покрытии таких рисков»,— говорит собеседник издания. Например, именно поставщики отгружают товар с отсрочкой платежа. Отказаться от новых требований фактически невозможно без разрыва сотрудничества с сетью.

Согласившись на условия сетей, подписанты рискуют личным имуществом. «Гендиректор в большинстве случаев является наемным работником. Что делать, если директор предприятия покинул свое место работы до окончания срока действия данного договора? Получается, он продолжает нести финансовую ответственность за компанию, к которой уже отношения не имеет?» — указывает представитель поставщиков.

В «Седьмом континенте» открестились от новой практики, заметив, что это стиль старой управленческой команды. Новый менеджмент, утверждают в компании, намерен от этого отказаться.