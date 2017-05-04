«Новатэк» подтвердил готовность реализовывать СПГ-проекты на Тамбейском кластере

Основной владелец первого СПГ-завода на Ямале - «Новатэк» - готов рассматривать возможность партнерства в рамках дальнейшего освоения месторождений Тамбейской группы.

«Новатэк», реализуя проект «Ямал СПГ», получил уникальный опыт и компетенции в развитии СПГ-проектов в Арктике. Мы подписали соглашение с крупнейшими инжиниринговыми компаниями и определили технологическую платформу для реализации будущих проектов СПГ, тем самым подтвердив свою стратегическую направленность на развитие производства СПГ в российской Арктике и увеличение доли нашей страны в мировом балансе СПГ. Мы уже заявляли и подтверждаем сейчас свою заинтересованность в совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений», - передал «Интерфаксу» предправления «Новатэка» Леонид Михельсон через своего представителя.

В четверг в Кремле предправления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о завершении геологоразведки на газпромовских участках Тамбейской группы месторождений и готовности начать переговоры с потенциальными партнерами. В качестве квалификационных пожеланий к партнеру, предпочтительно - российскому, назывался опыт строительства СПГ-завода и освоения месторождений с высоким содержанием жирного газа (что фактически указывает на возможность партнерства с «Новатэком»).

«Новатэк» вместе с иностранными партнерами уже построил на полуострове Ямал завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» на базе Южно-Тамбейского месторождения.