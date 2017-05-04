Путин поручил «Газпрому» осваивать Тамбейское месторождение с российским партнером

Президент России Владимир Путин поручил предправления «Газпрома» Алексею Миллеру привлекать российских партнеров к освоению Тамбейской группы месторождений.

«Я прошу вас представить предложения по тому, как вы будете работать с этими запасами [Тамбейского кластера], - заявил Путин Миллеру во время рабочей встречи. - Но просил бы вас обратить внимание как минимум на два серьезных обстоятельства. Первое - при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы и второе - максимально опираться на имеющиеся технологические возможности российской науки и промышленности».

«Чем более независимыми мы будем в этой сфере, тем лучше, - добавил президент. - Это, безусловно, должно поддерживать высокотехнологичную сферу нашей экономики».

«Газпром» готов рассмотреть возможность создать совместное предприятие [по освоению запасов месторождения], в первую очередь мы будем ориентироваться на российские компании, которые уже обладают компетенциями в области сжижения газа, которые обладают опытом работы с запасами «жирного газа», - заверил глава компании.

По словам Миллера, объем запасов Тамбейского кластера составил 6,7 трлн кубометров, в целом по месторождениям «Газпрома» запасы оцениваются в 36,4 трлн кубометров. «На 1 января 2017 г. разведанные запасы "Газпрома" составляют 36,4 трлн куб. м, - заявил Миллер Путину. - "Газпромом" проведены комплексные геологоразведочные работы на Тамбейской группе месторождений, проведены сейсмические работы... И прирост запасов составил 4,1 трлн кубометров газа. Таким образом, запасы Тамбейского кластера составляют 6,7 трлн кубометров».